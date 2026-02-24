DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ENEL auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 8,50 Euro auf "Hold" belassen. Der Kapitalmarkttag der Italiener sei stark gewesen, schrieb James Brand in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Das avisierte Gewinnwachstum sei höher als gedacht./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:52 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 9,837EUR auf Tradegate (24. Februar 2026, 09:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: James Brand
Analysiertes Unternehmen: ENEL
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 8,50
Kursziel alt: 8,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
