DF Deutsche Forfait Aktie verliert signifikant - 24.02.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die DF Deutsche Forfait Aktie. Sie fällt um -5,70 % auf 2,9800€. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,76 %, geht es heute bei der DF Deutsche Forfait Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

DF Deutsche Forfait AG bietet spezialisierte Außenhandelsfinanzierung und Risikomanagement, fokussiert auf Schwellenländer. Konkurrenten sind Euler Hermes und Coface. Das Unternehmen punktet mit maßgeschneiderten Lösungen für komplexe Märkte.

Obwohl die DF Deutsche Forfait Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +150,41 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -62,89 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,98 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in DF Deutsche Forfait eine positive Entwicklung von +212,69 % erlebt.

DF Deutsche Forfait Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -62,89 % 1 Monat -10,98 % 3 Monate +150,41 % 1 Jahr +115,38 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DF Deutsche Forfait Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der DF Deutsche Forfait-Aktie: Preis pendelt um etwa 3,00 €, hohe Handelsumsätze und Volatilität ohne nachhaltigen Ausbruch. Diskutiert werden aktive Verkäufer, Intraday-Spikes (bis ~7,50), mögliche Gegenbewegungen/Bounces (10–12 €, langfristig sogar 17,80 €), Stabilisierungssignale und Einstiegspositionen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber DF Deutsche Forfait eingestellt.

Informationen zur DF Deutsche Forfait Aktie

Es gibt 12 Mio. DF Deutsche Forfait Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,85 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BNP Paribas (A), Deutsche Bank und Co.

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,21 %. Deutsche Bank notiert im Minus, mit -1,42 %. HSBC Holdings notiert im Minus, mit -0,81 %. UniCredit verliert -1,60 %

DF Deutsche Forfait Aktie jetzt kaufen?

Ob die DF Deutsche Forfait Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DF Deutsche Forfait Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.