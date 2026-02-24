AKTIE IM FOKUS
MTU kommen nach Zahlen an Rekordhoch vorerst nicht mehr ran
- Aktien fallen 3,4% auf 384 €, Rekord weg heute
- Analysten sehen Bruch Free-Cashflow vs Profit.
- Dividende 2,20→3,60 €, Gewinnsprung 2025 nicht
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Geschäftszahlen von MTU haben am Dienstag nicht mehr gereicht für eine Annäherung an das jüngst erreichte Rekordhoch über 400 Euro. Im frühen Handel verloren die Anteilsscheine des Triebwerkherstellers unter den schwächsten Dax-Werten 3,4 Prozent auf 384 Euro. Damit steht die knapp darüber laufende 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend im Blick.
Analysten stießen sich etwas am freien Barmittelfluss. Dieser sei etwas mau gewesen, schrieb etwa die Expertin Chloe Lemarie von Jefferies. Ihre Barclays-Kollegin Milene Kerner sprach von einer strukturellen Diskrepanz zwischen der Profitabilität auf den ersten Blick und den letztlich ankommenden Barmitteln.
Den Gewinnsprung im Jahr 2025 dank guter Geschäfte mit neuen Turbinen, Ersatzteilen und Wartung honorierten die Anleger nun nicht mehr. Dass die Dividende von 2,20 auf 3,60 Euro klettern soll und damit deutlich stärker als von Analysten erwartet, half zunächst auch nicht./ajx/ag/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,68 % und einem Kurs von 378,8 auf Tradegate (24. Februar 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um -4,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,52 %.
Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 20,12 Mrd..
MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6700 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 439,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 370,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 500,00EUR was eine Bandbreite von -1,33 %/+33,33 % bedeutet.
Community Beiträge zu MTU Aero Engines - A0D9PT - DE000A0D9PT0
Hoffe aber mal so weit oder schlimmer kommts nicht. Ich stocke auf.
Diese Kursentwicklung ist mir wirklich ein Rätsel. Fundamental passt da alles, der Laden brummt. Bin mir sicher, dass auch die nächsten Zahlen voll überzeugen....