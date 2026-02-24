MTU kommen nach Zahlen an Rekordhoch vorerst nicht mehr ran

Den Gewinnsprung im Jahr 2025 dank guter Geschäfte mit neuen Turbinen, Ersatzteilen und Wartung honorierten die Anleger nun nicht mehr. Dass die Dividende von 2,20 auf 3,60 Euro klettern soll und damit deutlich stärker als von Analysten erwartet, half zunächst auch nicht./ajx/ag/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,68 % und einem Kurs von 378,8 auf Tradegate (24. Februar 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um -4,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,52 %.

Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 20,12 Mrd..

MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6700 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 439,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 370,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 500,00EUR was eine Bandbreite von -1,33 %/+33,33 % bedeutet.