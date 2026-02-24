Novo Nordisk Aktie fällt um -3,14 % - 24.02.2026

Am heutigen Handelstag musste die Novo Nordisk Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,14 % im Minus. Die Talfahrt der Novo Nordisk Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -16,31 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 32,68€, mit einem Minus von -3,14 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Novo Nordisk ist ein führendes Unternehmen im Bereich Diabetesbehandlung mit innovativen Produkten und starker Marktpräsenz.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Novo Nordisk Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -22,67 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Novo Nordisk Aktie damit um -22,38 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -39,14 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Novo Nordisk auf -26,43 %.

Novo Nordisk Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -22,38 % 1 Monat -39,14 % 3 Monate -22,67 % 1 Jahr -62,50 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Novo Nordisk-Aktie. Die Stimmung ist negativ mit weiterem Abverkauf, erste Gegenreaktionen Richtung 31 EUR werden diskutiert. Nutzer nennen Kauforders um 29 EUR und Intraday-Reversals als Einstiegsmöglichkeit. Fundamentsignale wie das Aktienrückkauf-Programm und das stille Management werden kritisch gesehen. Unter 30 EUR gilt als neues Schlüssellevel; altes Bewertungsniveau wird infrage gestellt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

Es gibt 3 Mrd. Novo Nordisk Aktien. Damit ist das Unternehmen 111,67 Mrd. € wert.

Ob die Novo Nordisk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Novo Nordisk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.