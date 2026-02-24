    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk

    Novo Nordisk Aktie fällt um -3,14 % - 24.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Novo Nordisk Aktie bisher Verluste von -3,14 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Novo Nordisk Aktie.

    Foto: Novo Nordisk A/S

    Novo Nordisk ist ein führendes Unternehmen im Bereich Diabetesbehandlung mit innovativen Produkten und starker Marktpräsenz.

    Novo Nordisk aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 24.02.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Novo Nordisk Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,14 % im Minus. Die Talfahrt der Novo Nordisk Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -16,31 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 32,68, mit einem Minus von -3,14 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Novo Nordisk Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -22,67 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Novo Nordisk Aktie damit um -22,38 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -39,14 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Novo Nordisk auf -26,43 %.

    Novo Nordisk Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -22,38 %
    1 Monat -39,14 %
    3 Monate -22,67 %
    1 Jahr -62,50 %

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Novo Nordisk-Aktie. Die Stimmung ist negativ mit weiterem Abverkauf, erste Gegenreaktionen Richtung 31 EUR werden diskutiert. Nutzer nennen Kauforders um 29 EUR und Intraday-Reversals als Einstiegsmöglichkeit. Fundamentsignale wie das Aktienrückkauf-Programm und das stille Management werden kritisch gesehen. Unter 30 EUR gilt als neues Schlüssellevel; altes Bewertungsniveau wird infrage gestellt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Novo Nordisk eingestellt.

    Informationen zur Novo Nordisk Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Novo Nordisk Aktien. Damit ist das Unternehmen 111,67 Mrd. € wert.

    Hims stürzt nach Prognose ab – Novo Nordisk bleibt der Brandbeschleuniger


    Trotz starker Q4-Zahlen reißt der neue Ausblick ein Loch in die Story. Hohe Ausgaben, ein schwaches erstes Quartal und der Novo-Konflikt setzen Hims massiv unter Druck – Anleger zweifeln am Wachstumspfad.

    Gerresheimer, ABO Energy & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    JPMorgan senkt Novo Nordisk auf 'Neutral' und Ziel auf 250 Kronen


    Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novo Nordisk nach der enttäuschenden Cagrisema-Vergleichsstudie von 350 auf 250 dänische Kronen gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Der Misserfolg reduziere die Marktchancen des …

    Ob die Novo Nordisk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Novo Nordisk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


