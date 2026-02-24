Diginex Aktie steigt um +2,00 % - 24.02.2026

Obwohl sich die Diginex Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -94,74 % hinnehmen.

Mit einer Performance von +2,00 % konnte die Diginex Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Diginex Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -23,08 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 0,5610€, mit einem Plus von +2,00 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +9,25 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -45,38 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Diginex auf -83,92 %.

Diginex Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,25 % 1 Monat -45,38 % 3 Monate -94,74 % 1 Jahr -91,58 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Diginex Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale oder technische Aspekte der Diginex-Aktie. Diskutiert wird, ob bei niedrigen Kursen zukaufen, Stop-Loss-Strategien, und eine mögliche Trendwende nach positiven News (CEO-Wechsel, Resulticks-Kooperation, 8 Mio Cash, Nicht-Verwässerung), sowie Verwässerung, Umsatzwachstum und ESG. Nasdaq-Volatilität dominiert die Bewegung gegenüber deutschen Börsen; technische Widerstände und Tiefststände werden diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Diginex eingestellt.

Informationen zur Diginex Aktie

Es gibt 2 Mio. Diginex Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,26 Mio. € wert.

Diginex Aktie jetzt kaufen?

Ob die Diginex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Diginex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.