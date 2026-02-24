Mobotix Aktie steigt zweistellig - 24.02.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Mobotix Aktie. Mit einer Performance von +14,29 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +19,86 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Mobotix Aktie. Nach einem Plus von +19,86 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 2,0000€, mit einem Plus von +14,29 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Mobotix ist ein führender Anbieter von IP-Kamerasystemen, bekannt für dezentrale, energieeffiziente Lösungen und hohe Bildqualität. Hauptkonkurrenten sind Axis, Hikvision und Bosch. Das Unternehmen bietet robuste, wetterfeste Kameras und integrierte Sicherheitslösungen, die sich durch ihre Premiumqualität auszeichnen.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Mobotix über einen Zuwachs von +132,62 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +27,13 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +164,52 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Mobotix einen Anstieg von +195,50 %.

Mobotix Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +27,13 % 1 Monat +164,52 % 3 Monate +132,62 % 1 Jahr +152,31 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Mobotix Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursvolatilität und den geringen Freefloat von Mobotix, was zu heftigen Kurssprüngen, schnellen Wiederanstiegen und Ausführungsproblemen bei Limit‑Orders führt. Nutzer spekulieren über weitere Pump‑Runden, diskutieren Unterstützungsniveaus (ca. 1–1,50 €), den Rückgang unter 2 € sowie mögliche Verkäufe durch Großaktionäre/Certina und anstehende News.

Informationen zur Mobotix Aktie

Es gibt 13 Mio. Mobotix Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,82 Mio. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Canon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,64 %. Panasonic Holdings notiert im Minus, mit -3,82 %. Motorola Solutions notiert im Minus, mit -0,03 %.

Mobotix Aktie jetzt kaufen?

Ob die Mobotix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mobotix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.