AIXTRON Aktie mit kräftigem Kursplus - 24.02.2026

Mit einer Performance von +3,72 % konnte die AIXTRON Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die AIXTRON Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,91 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 23,700€, mit einem Plus von +3,72 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei AIXTRON einen Gewinn von +38,40 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um -0,65 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,24 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die AIXTRON um +32,95 % gewonnen.

AIXTRON Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,65 % 1 Monat +9,24 % 3 Monate +38,40 % 1 Jahr +64,80 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Aixtron: Spekulationen zu Übernahmekandidatur (Infineon, Applied, Lam, Tokyo Electron) und damit verbundener Bewertung sowie möglicher Marktbeherrschung; Debatten zur Auftragslage und Bedeutung des Orderbooks (26.2), Risiken durch schwache Auto-Kunden; fundamentale Treiber wie 300mm-GaN und Infineon-Pilot 2026; technische Analyse: Aufwärtstrend vs. bärischer Keil.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,68 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,24 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -0,19 %.

AIXTRON Aktie jetzt kaufen?

Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.