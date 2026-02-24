JPMORGAN stuft MTU Aero Engines AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 465 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick auf 2026 liege beim operativen Ergebnis im Rahmen der Erwartungen, sei beim Free Cashflow aber etwas mau, schrieb David Perry am Dienstag nach dem Geschäftsbericht./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:53 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:53 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,39 % und einem Kurs von 376EUR auf Tradegate (24. Februar 2026, 09:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David H Perry

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 465

Kursziel alt: 465

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

