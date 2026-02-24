JPMORGAN stuft MTU Aero Engines AG auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 465 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick auf 2026 liege beim operativen Ergebnis im Rahmen der Erwartungen, sei beim Free Cashflow aber etwas mau, schrieb David Perry am Dienstag nach dem Geschäftsbericht./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,39 % und einem Kurs von 376EUR auf Tradegate (24. Februar 2026, 09:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David H Perry
Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 465
Kursziel alt: 465
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
