    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW

    Schockzahlen für Autoindustrie

    297 Aufrufe 297 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ein Drittel weniger Autoexporte nach China – Was steckt dahinter?

    Die deutschen Autoexporte nach China brechen 2025 um ein Drittel ein. Was steckt hinter dem dramatischen Rückgang?

    Schockzahlen für Autoindustrie - Ein Drittel weniger Autoexporte nach China – Was steckt dahinter?
    Foto: OpenAI

    Die deutschen Autoexporte nach China sind 2025 um etwa ein Drittel gesunken, wie Reuters berichtet. Dieser Rückgang setzt den Abwärtstrend fort, der sich seit dem Höchststand von 2022 bereits mehr als halbiert hat. Laut einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Deutschen Wirtschaftsinstituts (IW) fielen die Exporte von Autos und Autoteilen im vergangenen Jahr auf unter 14 Milliarden Euro (16,49 Milliarden US-Dollar), nach fast 30 Milliarden Euro vor drei Jahren. Dies verdeutlicht den raschen Verlust der deutschen Marktposition in China, dem wichtigsten Auslandsmarkt.

    Die deutschen Automobilhersteller, der größte Industriezweig des Landes, sehen sich mit der größten Herausforderung seit Jahrzehnten konfrontiert. Sie kämpfen mit höheren US-Importzöllen, schwacher Nachfrage in Europa, den hohen Kosten des Übergangs zu Elektrofahrzeugen und einem intensiveren Preiskrieg in China.

    Diese Zahlen erscheinen zeitgleich mit der ersten Chinareise von Bundeskanzler Friedrich Merz. Von dieser Reise wird erwartet, dass sie erste Erkenntnisse darüber liefert, wie Deutschland seine Beziehungen zu China vor dem Hintergrund wachsender Wettbewerbs- und geopolitischer Spannungen neu ausrichten möchte.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Schockzahlen für Autoindustrie Ein Drittel weniger Autoexporte nach China – Was steckt dahinter? Die deutschen Autoexporte nach China brechen 2025 um ein Drittel ein. Was steckt hinter dem dramatischen Rückgang?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     