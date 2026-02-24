Ein Drittel weniger Autoexporte nach China – Was steckt dahinter?

Die deutschen Autoexporte nach China sind 2025 um etwa ein Drittel gesunken, wie Reuters berichtet. Dieser Rückgang setzt den Abwärtstrend fort, der sich seit dem Höchststand von 2022 bereits mehr als halbiert hat. Laut einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Deutschen Wirtschaftsinstituts (IW) fielen die Exporte von Autos und Autoteilen im vergangenen Jahr auf unter 14 Milliarden Euro (16,49 Milliarden US-Dollar), nach fast 30 Milliarden Euro vor drei Jahren. Dies verdeutlicht den raschen Verlust der deutschen Marktposition in China, dem wichtigsten Auslandsmarkt.

Die deutschen Automobilhersteller, der größte Industriezweig des Landes, sehen sich mit der größten Herausforderung seit Jahrzehnten konfrontiert. Sie kämpfen mit höheren US-Importzöllen, schwacher Nachfrage in Europa, den hohen Kosten des Übergangs zu Elektrofahrzeugen und einem intensiveren Preiskrieg in China.

Diese Zahlen erscheinen zeitgleich mit der ersten Chinareise von Bundeskanzler Friedrich Merz. Von dieser Reise wird erwartet, dass sie erste Erkenntnisse darüber liefert, wie Deutschland seine Beziehungen zu China vor dem Hintergrund wachsender Wettbewerbs- und geopolitischer Spannungen neu ausrichten möchte.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion