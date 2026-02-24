Siemens-(Turbo)-Calls mit gehebeltem Renditepotenzial

Nach dem kräftigen Kursrückgang nach dem Jahreshoch bekräftigten Experten wegen der Vereinfachung der Konzernstruktur und der guten Aussichten für die Implementierung von KI im industriellen Bereich mit Kurszielen von bis zu 325 Euro (JP Morgan) ihre Kaufempfehlungen für die Siemens-Aktie. Kann die Aktien in den nächsten Wochen auf dem Weg zum hohen Kursziel zumindest wieder auf 265 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) setzte nach einer kurzen, aber kräftigen Kurskorrektur im November 2025 bei 216 Euro zu einem kräftigen Höhenflug an, der am 12.2.26 beim 12-Monatshoch bei 275,75 Euro seinen vorläufigen Höhepunkt fand. Danach fiel der Aktienkurs auf sein aktuelles Niveau bei 238,50 Euro zurück.

Call-Optionsschein mit Strike bei 250 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Siemens-Aktie mit Basispreis 250 Euro, Bewertungstag 19.6.26, BV 0,1, ISIN: DE000UQ7X5M8, wurde beim Siemens-Aktienkurs von 238,50 Euro mit 1,25 – 1,26 Euro gehandelt.

Kann der Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats wieder auf 265 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,49 Euro (+98 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 215,266 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 215,266 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PJ39KT1, wurde beim Siemens-Kurs von 238,50 Euro mit 2,36 – 2,37 Euro taxiert.

Wenn die Siemens-Aktie in nächster Zeit auf 265 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 4,97 Euro (+110 Prozent) erhöhen – sofern die Siemens-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 204,688 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Siemens-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 204,688 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MK5MGG9, wurde beim Siemens-Kurs von 238,50 Euro mit 3,42 – 3,43 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens-Aktie auf 265 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 6,03 Euro (+76 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.