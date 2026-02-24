    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsElmos Semiconductor AktievorwärtsNachrichten zu Elmos Semiconductor

    AKTIE IM FOKUS

    Elmos auf Rekordhoch nach Zahlen und Ausblick

    Foto: Elmos Semiconductor SE

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktuelle Geschäftszahlen und ein positiver Ausblick von Elmos sind am Dienstag bei den Anlegern an der Börse gut angekommen. Am Dienstagmorgen kletterten die Papiere des Unternehmens mit 144,20 Euro auf ein Rekordhoch.

    Mit einem Kursanstieg um zuletzt noch 7,7 Prozent auf 137,40 Euro führten die Aktien des Halbleiterkonzerns die Gewinnerliste im SDax an. Seit Jahresbeginn beträgt das Plus bereits knapp 42 Prozent, was für diesen Zeitraum ebenfalls den Spitzenplatz im Nebenwerte-Index bedeutet. Dieser hat 2026 bisher um 4,6 Prozent zugelegt.

    Nach dem mäßigen Vorjahr, in dem der Umsatz minimal und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) deutlich zurückgegangen war, strebt Elmos 2026 ein deutliches Umsatzplus an. Auch die Ebit-Marge soll sich verbessern. Die Ziele für 2030 bekräftigte das Unternehmen, ist für den freien Barmittelzufluss nun aber zuversichtlicher als bisher.

    Warburg-Analyst Malte Schaumann sah in einer ersten Reaktion sowohl die Resultate für das vergangene Quartal als auch den Ausblick auf 2026 im Rahmen der Erwartungen. Das angehobene Ziel für den Barmittelzufluss 2030 untermauere derweil den positiven Anlagehintergrund. Schaumann spricht weiter eine Kaufempfehlung für die Aktie aus. Das ebenfalls bestätigte Kursziel von 145 Euro räumt ihr vom aktuellen Bewertungsniveau aus noch etwas Luft nach oben ein./gl/nas/mis

    ISIN:DE0005677108WKN:567710

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Elmos Semiconductor Aktie

    Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,88 % und einem Kurs von 133,8 auf Tradegate (24. Februar 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Elmos Semiconductor Aktie um +16,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 2,44 Mrd..

    Elmos Semiconductor zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 123,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 145,00EUR was eine Bandbreite von -34,31 %/+5,84 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
