Börsenstart Europa - 24.02. - FTSE Athex 20 stark +1,26 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:46) bei 31.408,87 PKT und steigt um +0,22 %. Top-Werte: AIXTRON +3,68 %, Delivery Hero +2,61 %, Wacker Chemie +2,55 % Flop-Werte: flatexDEGIRO -2,85 %, ThyssenKrupp -2,39 %, Nemetschek -1,82 %

Der DAX bewegt sich bei 24.913,51 PKT und fällt um -0,24 %. Top-Werte: Brenntag +2,14 %, E.ON +1,89 %, Symrise +1,62 % Flop-Werte: Fresenius Medical Care -7,05 %, MTU Aero Engines -5,76 %, SAP -1,31 %

Der TecDAX steht bei 3.696,05 PKT und gewinnt bisher +0,29 %.

Top-Werte: Elmos Semiconductor +4,20 %, AIXTRON +3,68 %, SUESS MicroTec +3,58 %

Flop-Werte: Nagarro -2,45 %, Nemetschek -1,82 %, SAP -1,31 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:53) bei 6.092,34 PKT und fällt um -0,35 %.

Top-Werte: Iberdrola +2,34 %, Ferrari +1,78 %, Enel +1,60 %

Flop-Werte: Banco Santander -2,74 %, BNP Paribas (A) -2,26 %, EssilorLuxottica -2,21 %

Der ATX bewegt sich bei 5.749,40 PKT und fällt um -1,11 %.

Top-Werte: PORR +1,20 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,14 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,12 %

Flop-Werte: Wienerberger -3,90 %, Erste Group Bank -3,35 %, Raiffeisen Bank International -2,44 %

Der SMI bewegt sich bei 13.888,68 PKT und fällt um -0,02 %.

Top-Werte: Sika +2,20 %, Givaudan +2,06 %, Nestle +1,20 %

Flop-Werte: UBS Group -1,42 %, Swiss Life Holding -0,77 %, CIE Financiere Richemont -0,40 %

Der CAC 40 steht bei 8.479,97 PKT und verliert bisher -0,29 %.

Top-Werte: Stellantis +2,71 %, Carrefour +2,36 %, Renault +1,96 %

Flop-Werte: Capgemini -2,99 %, Credit Agricole -2,43 %, Societe Generale -2,39 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:24) bei 3.165,64 PKT und fällt um -0,10 %.

Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +2,22 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +1,81 %, Getinge (B) +1,77 %

Flop-Werte: Swedbank Shs(A) -1,51 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -1,43 %, Nordea Bank Abp -1,28 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 5.630,00 PKT und steigt um +1,26 %.

Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +3,14 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +2,98 %, Piraeus Port Authority +1,44 %

Flop-Werte: Jumbo -3,48 %, Viohalco -3,15 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,84 %