Bohrergebnisse bestätigen Tiefen-Kontinuität und vergrößern Tagebau-Ausmaße

Formation Metals Inc. (CSE: FOMO) ist offiziell in das eingetreten, was viele Investoren als die spannendste Phase eines Explorationszyklus betrachten: Einen regelmäßigen, durch Bohrergebnisse getriebenen Newsflow.

Nach den ersten am 12. Februar veröffentlichten Bohrergebnissen markiert die heute veröffentlichte zweite Charge der Phase-1-Ergebnisse – kombiniert mit noch ausstehenden Laborergebnissen von 20 Bohrlöchern – den Übergang in eine Phase stetiger, wiederkehrender Impulse. Der Markt erhält nun fortlaufende geologische Bestätigung statt bloßer Spekulation. Dies ist die Phase, in der Projekte beginnen, ihre Skalierbarkeit unter Beweis zu stellen – oder eben nicht.

Beim N2 Goldprojekt von FOMO im Herzen des weltbekannten Abitibi-Grünsteingürtels in Québec wird das Skalierungspotenzial zunehmend unverkennbar.

Ein echtes Bulk-Tonnage-Signal für den Tagebau

Der herausragende Bohrabschnitt der heutigen Meldung stammt aus Bohrloch N2-25-008:

61,1 m @ 0,95 g/t Gold inklusive 26,5 m @ 1,68 g/t Gold inklusive 1 4,2 m @ 2 g/t Gold



Das Intervall beginnt in einer vertikalen Tiefe von rund 94,4 m.

In einem Abitibi-Tagebau-Szenario ist dies genau die Art von Abschnitt, die den Unterschied macht: Solide Gehalte über beträchtliche Mächtigkeiten in geringer bis mittlerer Tiefe. Es geht hier nicht um einen sehr kurzen, hochgradigen Abschnitt, der zwar eine eindrucksvolle Schlagzeile liefert, aber nur wenig zum insgesamt abbaubaren Tonnenvolumen beiträgt. Stattdessen zeigen diese Ergebnisse eine gleichmäßige Goldverteilung über signifikante Breiten – die eigentlichen Bausteine für skalierbares Tagebau-Volumen.

Und die größere Geschichte ist nicht ein einzelnes Bohrloch. Es ist die Kontinuität.

Down-Dip-Test: Kontinuität in der Tiefe bestätigt

Diese neuen Step-Down-Bohrlöcher waren der logische nächste Schritt nach den ersten Erfolgen der Phase-1. Ziel war es zu prüfen, ob sich die breite, oberflächennahe Goldmineralisierung in Fallrichtung fortsetzt und in der Tiefe als zusammenhängendes, potenziell abbaubares Gesamtpaket unterhalb zweier zuvor gemeldeter Abschnitte bestätigt.

Zuvor gemeldet (12. Februar 2026):

N2-25-005: 42,3 m @ 0,91 g/t Gold ab 14 m Bohrtiefe

N2-25-012: 30,4 m @ 1,75 g/t Gold ab 64,1 m Bohrtiefe

Nun in der Tiefe durch die neu veröffentlichten Bohrlöcher bestätigt:

N2-25-007: 22,2 m @ 1,30 g/t Gold (inklusive 10,5 m @ 2,36 g/t Gold)

N2-25-008: 61,1 m @ 0,95 g/t Gold (inklusive 26,5 m @ 1,68 g/t Gold)

N2-25-010: 19,3 m @ 1,43 g/t Gold (inklusive 7 m @ 2,23 g/t Gold)

Bohrloch-Standorte der Phase-1 auf dem N2 Goldprojekt, die systematische Step-Down-Bohrungen unterhalb historischer Abschnitte sowie eine Zielbohrung im Abstand von 50 m zur Bestätigung von Kontinuität und Tagebau-Skalierungspotenzial zeigen.

Zentrale Erkenntnisse:

Die Ergebnisse stammen aus Bohrlöchern mit einem Abstand von rund 50 m. Das mineralisierte System zeigt auch in der Tiefe eine klare strukturelle Kohärenz. Die Mächtigkeit nimmt mit zunehmender Tiefe nicht ab – sie bleibt erhalten.

Diese Kombination wandelt Potenzial in greifbares Ressourcenwachstum um.

„Die Ergebnisse der Phase-1 übertreffen weiterhin unsere Erwartungen. Mit N2-25-007, N2-25-008 und N2-25-010 wird deutlich, dass die A Zone ein bedeutendes Tagebau-Ziel darstellt. Da sich die historische Ressource im nördlichen Korridor bislang nur über 1,5 km Streichlänge erstreckt, verfügen wir über mehr als 6 km weiteres Bohrpotenzial bei einem Projekt, bei dem wir nun nachgewiesen haben, dass die Hauptzone mindestens 20 m mächtig und etwa 85 m breit ist. Diese primäre Zone stellt zusammen mit den sekundären und tertiären Gangsystemen ein substanzielles Ziel dar. Wir freuen uns sehr, unser vollständig finanziertes 30.000 m Bohrprogramm weiter umzusetzen, während wir ein Ziel vorantreiben, das sich rasch zu einem bedeutenden Tagebau-Projekt im Abitibi entwickelt.“ Deepak Varshney, CEO von Formation Metals, in der heutigen Pressemitteilung.

Hinweis 1: Die dargestellten Mineralisierungsabschnitte entsprechen nicht direkt der tatsächlichen Mächtigkeit. Auf Grundlage der Interpretation des Schnittwinkels entspricht die geschätzte wahre Mächtigkeit der mineralisierten Linse in der Regel etwa 87% der durchteuften Kernlänge. Hinweis 2: Die gemeldeten Intervalle wurden unter Anwendung eines Mindest-Cut-off-Gehalts von 0,2 g/t Gold für höhergradige Abschnitte zusammengesetzt.

Detaillierte Bohrloch-Parameter für N2-25-007, N2-25-008 und N2-25-010 mit Angabe der Ansatzpunkte (UTM-Koordinaten), Einfallswinkel und Azimut, Gesamtlänge der Bohrungen, kumulativer mineralisierter Intervalle, längster mineralisierter Abschnitte sowie der zugehörigen Lithologien.

Tagebau-Expansion: Der Minenrahmen wächst

FOMO betont, dass die Bohrlöcher N2-25-007, N2-25-008 und N2-25-010 die Kontinuität unterhalb früherer Abschnitte bestätigen und zeigen, dass das Haupt-Gangsystem („main set of veins“):

eine Mächtigkeit von mindestens 20 m bis 61 m (bohrlochgemessen) aufweist,

etwa 85 m breit ist,

sowohl entlang des Streichens als auch in der Tiefe offen bleibt.

Genau diese Geometrie ist für einen Tagebau entscheidend: Ein breites, zusammenhängendes mineralisiertes Gesamtpaket, das großvolumige Abbauphasen und effizienten Massenabbau ermöglicht. Die Wirtschaftlichkeit eines Tagebaus wird weniger von isolierten hochgradigen Spitzenwerten bestimmt als von wiederholbarer Mächtigkeit, nachvollziehbarer Kontinuität und der Fähigkeit, substanzielle Tonnagen systematisch aufzubauen.

Kernaussage des Managements: Das Tagebaumodell könnte tiefer reichen

Eine der wichtigsten Aussagen der heutigen Pressemitteilung ist der Hinweis, dass das konzeptionelle Tagebau-Design möglicherweise tiefer angesetzt werden muss als ursprünglich erwartet.

Das ist kein Nachteil – im Gegenteil: In diesem Zusammenhang ist es eine direkte Folge des Explorationserfolgs.

Wenn Step-Down-Bohrungen weiterhin signifikante Mächtigkeiten und Gehalte liefern, deutet dies darauf hin, dass sich die Mineralisierung über die bislang angenommenen Tiefengrenzen hinaus erstreckt. In der Tagebau-Modellierung führt dies häufig zu einer spürbaren Zunahme der enthaltenen Unzen, da der Abbau in größere Tiefen ausgedehnt und dadurch zusätzliches Volumen erschlossen werden kann, selbst wenn sich das Abraumverhältnis moderat erhöht.

Kurz gesagt: Die Lagerstätte könnte größer sein als ursprünglich angenommen.

Sekundäre und tertiäre Gangsysteme: Der verborgene Treiber einer größeren Tagebau-Ressource

Neben der Bestätigung der Hauptzone berichtet FOMO auch über sekundäre und tertiäre Gangsysteme ober- und unterhalb der primären Mineralisierung. Das ist von zentraler Bedeutung, denn bei einem Tagebau geht es nicht nur um den Kernbereich – entscheidend ist der gesamte abbaubare Rahmen.

Sollten diese zusätzlichen Gangsysteme im Zuge weiterer Bohrungen entlang des Korridors ebenfalls Kontinuität zeigen, könnte sich das potenzielle Abbaupaket erheblich verbreitern und den potenziellen Abbaurahmen auf insgesamt rund 90 m Mächtigkeit ausweiten. Ein breiter gestapeltes mineralisiertes System erhöht die Flexibilität bei der Grubenplanung, reduziert die Abhängigkeit von lokal schwankenden Gehalten und kann letztlich eine deutlich größere Tonnage in einer zukünftigen Ressourcenschätzung stützen.

So werden aus guten Bohrergebnissen echte Tagebau-Dimensionen.

Skalierungskontext: Historische Unzen auf nur einem kleinen Abschnitt eines deutlich größeren Korridors

N2 beherbergt eine historische Gesamtressource von ca. 871.000 Unzen Gold, wobei die A Zone den wesentlichen Anteil dieses historischen Bestands ausmacht. Zugleich betont das Unternehmen, dass sich der bisher definierte Ressourcenumriss im nördlichen Korridor lediglich über etwa 1,5 km Streichlänge erstreckt, während der gesamte mineralisierte Trend ca. 8 km umfasst.

Das ist die strategische Ausgangslage: Eine historische Basis, bestätigte Kontinuität und eine erhebliche, bislang kaum getestete Streichlänge mit weiterem Expansionspotenzial.

Historische Bohrloch-Ansatzpunkte (DDH) und projizierte Positionen der Goldabschnitte auf dem gesamten N2 Projekt, welche den strukturell kontrollierten goldführenden Korridor sowie das umfangreiche, bislang ungetestete Streichpotenzial hervorheben. Die Karte zeigt mehrere mineralisierte Trends und Zonen (einschließlich A, A-East, RJ, RJ-East und Central) innerhalb bedeutender Deformationskorridore und verdeutlicht, dass die historischen Bohrungen bislang nur Teilbereiche des Systems abdecken, während große Abschnitte entlang des Streichens weiterhin offen sind. FOMO ist der Ansicht, dass das Projekt über mehr als 15 km aussichtsreiche Streichlänge für Folgebohrungen und Ressourcenerweiterungen verfügt.

20 ausstehende Laborergebnisse und 2 Bohrgeräte im Einsatz

Bislang berichtet das Unternehmen über:

33 abgeschlossene Bohrlöcher

10.836 m gebohrte Gesamtlänge

ausstehende Laborergebnisse von 20 Bohrlöchern

Mit 2 aktiven Bohrgeräten und einer Phase-1, die gezielt auf Ressourcensicherheit, Ressourcenerweiterung und metallurgische Untersuchungen ausgerichtet ist, können Investoren mit einem kontinuierlichen Strom neuer Bohrergebnisse rechnen. Dies ist die Phase des regelmäßigen Newsflows, in der jede neue Bohrergebnis-News entweder den abbaubaren Rahmen erweitert, das Vertrauen in das Modell erhöht – oder beides zugleich.

Für Aktionäre ist dies in der Regel die spannendste Phase: Der Wendepunkt, an dem der Markt beginnt, tatsächliche Größenordnung zu erkennen – und nicht nur Potenzial.

Fazit

Die heute gemeldeten Bohrergebnisse sind deshalb bedeutsam, weil sie kein Einzelfall sind. Sie bestätigen ein klares, wiederholbares Muster: Breite, oberflächennahe Goldmineralisierung setzt sich in der Tiefe fort, Bohrlöcher mit Abständen von rund 50 m verbinden sich wie geplant, die Mächtigkeit bleibt robust, und zusätzliche Gangsysteme ober- und unterhalb der Hauptzone deuten auf einen breiteren Abbaurahmen hin als bislang angenommen.

Besonders aufschlussreich ist zudem die Einschätzung des Unternehmens, dass das konzeptionelle Tagebaumodell möglicherweise tiefer angesetzt werden muss: Ein direkter Hinweis darauf, dass sich vertikale Skalierung zunehmend in den Daten widerspiegelt.

Sollten die noch ausstehenden Ergebnisse aus 20 Bohrlöchern diese Kontinuität weiter bestätigen, kann FOMO den Schritt von einer historischen Ressourcenbasis hin zu einer modernen, klar auf Tagebau ausgerichteten Expansionsstrategie mit spürbarem Momentum vollziehen.

Die Bohrer drehen sich, neue Bohrergebnisse treffen in immer kürzeren Abständen ein und N2 entwickelt sich zunehmend zu jenem skalierbaren Abitibi-Goldsystem, das das Potenzial hat, die Zukunft des Unternehmens nachhaltig zu verändern.

Gold-Spotpreis in USD seit März 2025, der einen ausgeprägten Aufwärtstrendkanal mit wiederholt höheren Hochs und höheren Tiefs zeigt. Nach einer kurzen, aber scharfen Korrektur und anschließender Konsolidierung hat Gold seinen Ausbruchstrend wieder aufgenommen und notiert nahe historischer Höchststände. Dieses anhaltend hohe Preisniveau schafft ein unterstützendes makroökonomisches Umfeld für den Goldsektor und erhöht die Wahrscheinlichkeit erneuter M&A-Aktivitäten, insbesondere bei skalierbaren Goldlagerstätten in Weltklasse-Jurisdiktionen wie dem Abitibi.

Gold-Spotpreis in USD seit März 2025, der einen mehrmonatigen Aufwärtstrend mit einer jüngsten Konsolidierung in Form eines sich verengenden Dreiecks zeigt. In den vergangenen Tagen hat ein Ausbruch begonnen, was darauf hindeutet, dass der übergeordnete Aufwärtstrend wieder aufgenommen wird und sich die Aufwärtsdynamik kurzfristig beschleunigen könnte.

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

