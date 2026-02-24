JPMorgan belässt MTU auf 'Overweight' - Ziel 465 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,27 % und einem Kurs von 372,5 auf Tradegate (24. Februar 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um -5,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,52 %.

Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 19,90 Mrd..

MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6700 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 433,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der MTU Aero Engines Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 370,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 500,00EUR was eine Bandbreite von -1,39 %/+33,26 % bedeutet.