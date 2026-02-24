ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt MTU auf 'Overweight' - Ziel 465 Euro
- JPMorgan belässt MTU auf Overweight, Ziel 465€.
- 2026: Operatives Ergebnis in Erwartungslinie!!
- Free Cashflow etwas mau, schrieb David Perry!!
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 465 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick auf 2026 liege beim operativen Ergebnis im Rahmen der Erwartungen, sei beim Free Cashflow aber etwas mau, schrieb David Perry am Dienstag nach dem Geschäftsbericht./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:53 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,27 % und einem Kurs von 372,5 auf Tradegate (24. Februar 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um -5,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,52 %.
Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 19,90 Mrd..
MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 433,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der MTU Aero Engines Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 370,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 500,00EUR was eine Bandbreite von -1,39 %/+33,26 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 465 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu MTU Aero Engines - A0D9PT - DE000A0D9PT0
Das denkt die wallstreetONLINE Community über MTU Aero Engines. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Hoffe aber mal so weit oder schlimmer kommts nicht. Ich stocke auf.
Diese Kursentwicklung ist mir wirklich ein Rätsel. Fundamental passt da alles, der Laden brummt. Bin mir sicher, dass auch die nächsten Zahlen voll überzeugen....