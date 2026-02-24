    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Payment A1M AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Payment A1M
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Payment A1M SE: Neue Partnerschaft mit FraudDeflect

    Mit einer neuen strategischen Allianz setzt Deutsche Payment A1M SE ein Ausrufezeichen im Kampf gegen Chargebacks und stärkt ihre Rolle als Payment-Orchestrator im DACH-Raum.

    Deutsche Payment A1M SE: Neue Partnerschaft mit FraudDeflect
    Foto: adobe.stock.com
    • Deutsche Payment A1M SE schließt eine vertragliche, strategische Partnerschaft mit dem US-Anbieter FraudDeflect (nach LOI im Januar 2026).
    • FraudDeflect erhält Exklusivrechte für die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz).
    • Vereinbarte Revenue-Share-Regelung: 20–40 % Beteiligung je nach Volumen.
    • Gemeinsame Aktivitäten: Marketing- und Vertriebskooperation, quartalsweise gemeinsame Auftritte auf Branchenveranstaltungen sowie dediziertes Account Management und Sales-Training.
    • FraudDeflects FD.ID-/„Deflection“-Technologie verifiziert Transaktionen in Echtzeit; in ca. 30–50 % der Fälle bricht der Kunde den Dispute ab, es entstehen keine Chargebacks oder Refunds und der Sale bleibt erhalten.
    • Hintergrund: Ab April 2026 tritt das Visa Acquirer Monitoring Program (VAMP) in Kraft (niedrigere Schwellen, TC40-Alerts zählen, $10 Strafe pro Dispute), wodurch Chargeback-Prevention für Merchants und PSPs kritischer wird; die Partnerschaft stärkt Deutsche Payment als Payment-Orchestrator im DACH-Raum.






    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Payment A1M SE: Neue Partnerschaft mit FraudDeflect Mit einer neuen strategischen Allianz setzt Deutsche Payment A1M SE ein Ausrufezeichen im Kampf gegen Chargebacks und stärkt ihre Rolle als Payment-Orchestrator im DACH-Raum.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     