Deutsche Payment A1M SE: Neue Partnerschaft mit FraudDeflect
Mit einer neuen strategischen Allianz setzt Deutsche Payment A1M SE ein Ausrufezeichen im Kampf gegen Chargebacks und stärkt ihre Rolle als Payment-Orchestrator im DACH-Raum.
- Deutsche Payment A1M SE schließt eine vertragliche, strategische Partnerschaft mit dem US-Anbieter FraudDeflect (nach LOI im Januar 2026).
- FraudDeflect erhält Exklusivrechte für die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz).
- Vereinbarte Revenue-Share-Regelung: 20–40 % Beteiligung je nach Volumen.
- Gemeinsame Aktivitäten: Marketing- und Vertriebskooperation, quartalsweise gemeinsame Auftritte auf Branchenveranstaltungen sowie dediziertes Account Management und Sales-Training.
- FraudDeflects FD.ID-/„Deflection“-Technologie verifiziert Transaktionen in Echtzeit; in ca. 30–50 % der Fälle bricht der Kunde den Dispute ab, es entstehen keine Chargebacks oder Refunds und der Sale bleibt erhalten.
- Hintergrund: Ab April 2026 tritt das Visa Acquirer Monitoring Program (VAMP) in Kraft (niedrigere Schwellen, TC40-Alerts zählen, $10 Strafe pro Dispute), wodurch Chargeback-Prevention für Merchants und PSPs kritischer wird; die Partnerschaft stärkt Deutsche Payment als Payment-Orchestrator im DACH-Raum.
