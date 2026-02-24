ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research belässt Fuchs SE auf 'Buy' - Ziel 50 Euro
- DB Research: Fuchs SE weiter 'Buy', Ziel 50€.
- Mittelfristig Marge bei ca. 14% erwartet bald.
- Studie erstmals verteilt: 24.02.2026 07:52 CET
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Mittelfristig dürfte der Schmierstoffhersteller wieder zu seiner operativen Marge von etwa 14 Prozent zurückkehren, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Bilanz Mitte März./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:52 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FUCHS Pref Aktie
Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 36,90 auf Tradegate (24. Februar 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FUCHS Pref Aktie um -1,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,38 %.
Die Marktkapitalisierung von FUCHS Pref bezifferte sich zuletzt auf 2,40 Mrd..
FUCHS Pref zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von +34,03 %/+50,44 % bedeutet.
