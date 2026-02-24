Deutsche Bank Research belässt Fuchs SE auf 'Buy' - Ziel 50 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FUCHS Pref Aktie

Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 36,90 auf Tradegate (24. Februar 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FUCHS Pref Aktie um -1,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,38 %.

Die Marktkapitalisierung von FUCHS Pref bezifferte sich zuletzt auf 2,40 Mrd..

FUCHS Pref zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von +34,03 %/+50,44 % bedeutet.