MTU mit Rekordzahlen und Mega-Dividende – Aktie fällt trotzdem

MTU Aero Engines hat 2025 ein neues Rekordjahr hingelegt. Umsatz, operatives Ergebnis und Gewinn erreichen historische Höchstwerte. Für 2026 stellt der Konzern weiteres Wachstum in Aussicht. An der Börse kommt das am Vormittag jedoch nicht gut an. Die Aktie verliert auf Tradegate 6,04 Prozent und notiert bei 373,40 Euro (Stand 10:15 Uhr).

Rekorde bei Umsatz und Gewinn

Der bereinigte Umsatz steigt um 16 Prozent auf 8,7 Milliarden Euro nach 7,5 Milliarden Euro im Vorjahr. Das bereinigte operative Ergebnis klettert um 29 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Die operative Marge verbessert sich von 14,0 Prozent auf 15,5 Prozent. Der bereinigte Nettogewinn wächst um 27 Prozent auf 968 Millionen Euro.

Vorstandschef Dr. Johannes Bussmann erklärt: "Wir haben die Marktchancen im Jahr 2025 optimal genutzt und unseren Erfolgskurs trotz anhaltender Herausforderungen fortgesetzt." Die langfristigen Wachstumsperspektiven der Branche seien positiv. "Wir glauben, dass wir hervorragend positioniert sind, um davon zu profitieren. Im Jahr 2026 werden wir unsere Leidenschaft für Motoren nutzen, um weiteres Wachstum zu erzielen."

Finanzvorständin Katja Garcia Vila betont: "Diese Zahlen zeigen, dass wir nicht nur neue Rekordwerte erzielt, sondern auch unsere Versprechen eingehalten haben." Man habe die Prognose mehrfach angehoben und vollständig erfüllt. "Wir haben die starke Nachfrage in eine starke Performance und starke Ergebnisse umgesetzt."

Wartung treibt das Geschäft

Vor allem das zivile Wartungsgeschäft legt kräftig zu. Der Umsatz in diesem Bereich steigt um 18 Prozent auf 6,0 Milliarden Euro. Garcia Vila sagt: "Der Umsatz im Bereich der gewerblichen Instandhaltung stieg um 23 Prozent auf Dollarbasis und übertraf damit unsere Erwartungen bei weitem." Bessere Materialverfügbarkeit und höhere Volumina hätten im zweiten Halbjahr geholfen. Zudem habe man die Durchlaufzeiten deutlich verkürzt.

Das OEM-Geschäft wächst um 14 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro. Im militärischen Geschäft bleibt der Umsatz mit 614 Millionen Euro nahezu stabil. "Trotz eines starken vierten Quartals blieben die Umsätze im Militärgeschäft hinter unseren Erwartungen zurück", erklärt Garcia Vila. Lieferkettenprobleme hätten zu Verschiebungen geführt.

Der Auftragsbestand erreicht zum Jahresende 29,5 Milliarden Euro. "Unser Auftragsbestand spiegelt ebenfalls die hohe Nachfrage und die solide Marktposition von MTU wider", sagte Garcia Vila. "Rein rechnerisch entspricht der Auftragsbestand mehr als drei Jahren Arbeit."

Cashflow mehr als verdoppelt

Der freie Mittelzufluss steigt 2025 auf 378 Millionen Euro nach 183 Millionen Euro im Vorjahr. "Trotz der anhaltenden Auswirkungen des Flottenmanagementplans für Getriebefan-Triebwerke haben wir auch einen Rekord-Free-Cashflow erzielt", sagt Garcia Vila. Das unterstreiche den Erfolg des strikten Cash-Managements.

MTU investiert zugleich weiter in die Zukunft. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung erhöhen sich um 10 Prozent auf 377 Millionen Euro.

Ambitionierte Ziele für 2026

Für 2026 plant MTU einen Umsatz zwischen 9,2 und 9,7 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis soll zwischen 1,35 und 1,45 Milliarden Euro liegen. Der freie Mittelzufluss soll in einem Korridor von 45 Prozent bis 55 Prozent des bereinigten Nettogewinns liegen.

Bussmann sagt: "Diese Leitlinien untermauern unsere mittelfristigen Ziele und zeigen, dass wir unseren Wachstumskurs konsequent fortsetzen." Bis 2030 peilt MTU einen Umsatz von 13 bis 14 Milliarden Euro an.

Die Dividende soll deutlich steigen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen 3,60 Euro je Aktie vor. Das wäre ein Plus von 64 Prozent.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,27 % und einem Kurs von 372,5EUR auf Tradegate (24. Februar 2026, 10:18 Uhr) gehandelt.

