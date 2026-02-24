Auf der Suche nach einem günstigen Online-Broker?

Immer mehr Menschen nutzen den Aktienmarkt für den Aufbau von Vermögen und die Vorsorge fürs Alter. Nach aktuellen Zahlen des Deutschen Aktieninstituts hat die Zahl der Bundesbürger, die in Aktien, Aktienfonds oder ETFs investieren im Jahr 2025 mit 14,1 Millionen eine neue Rekordmarke erreicht. Nicht nur die zahlreichen Apelle, mehr privat vorzusorgen dürften sich hier niederschlagen – sondern vermutlich auch schlicht die Erkenntnis, dass das klassische Sparen mittlerweile einfach viel zu wenig Ertrag abwirft.

Neobroker-Vergleich: Hier lohnt es sich, genau hinzusehen

Von dieser Entwicklung profitieren nicht zuletzt die sogenannten Neobroker, mit denen Investieren nicht nur sehr einfach via Smartphone, sondern in der Regel auch sehr kostengünstig möglich ist. In den vergangenen Jahren entstanden immer mehr Neobroker. Schaut man sich einschlägige Neobroker-Vergleiche an, wird die Liste der Anbieter gefühlt immer länger. Dieser Wettbewerb ist sicherlich dienlich für die Kundinnen und Kunden, die von günstigen Konditionen profitieren – kann aber gleichzeitig auch etwas überfordern.

Nach welchen Kriterien man solche Neobroker-Vergleiche durchforstet, hängt natürlich stark von den individuellen Anlagepräferenzen ab: Wer nicht vorhat, sich ein ausgeklügeltes ETF-Portfolio mit Nischenthemen anzulegen, braucht vermutlich keine riesengroße ETF-Auswahl beim Anbieter. Andererseits: Wer gleichzeitig auf der Suche nach Tagesgeld-Zinsen beim Broker ist, sollte auf die entsprechenden Angebote achten.

SMARTBROKER+: Kostenlose Depotführung, faires Tagesgeld-Angebot und einfacher Depotübertrag

Ein Anbieter, der in vielen der Vergleichslisten auf den oberen Rängen platziert ist, ist SMARTBROKER+. Als Depotbank fungiert die Baader Bank. SMARTBROKER+ ist aktuell zum Beispiel mit „Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen“ (Stiftung Warentest Finanzen 12/2025) sowie einem „Sehr gut“ von Finanzfluss (Depot-Vergleich 11/2025) ausgezeichnet.

Viele Anlegerinnen und Anleger, die zum Beispiel mit den Depotkosten bei ihrer Hausbank unzufrieden sind, dürften hier fündig werden. Die kostenlose Depotführung spricht für sich, das große Produktangebot von Aktien, ETFs, Fonds, Derivaten, Anleihen und Kryptowährungen erlaubt die Umsetzung von passiven Anlagestrategien bis hin zu aktivem Daytrading mit Hebelprodukten und Aktien. Sparpläne gibt es ab 0 Euro Ausführungsgebühren, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten. Ebenfalls zu positiven Erfahrungen beitragen dürfte, dass bei Fragen rund um die App ein persönlicher Kundenservice gerne weiterhilft – ein Service, der im Vergleich mit anderen Neobrokern eher schwer zu finden sein dürfte.