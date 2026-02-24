    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKontron AktievorwärtsNachrichten zu Kontron

    Kontron Aktie legt zu - 24.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Kontron Aktie bisher um +3,34 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Kontron Aktie.

    Kontron ist ein globaler Anbieter von IoT- und Embedded-Computing-Lösungen, spezialisiert auf Industrieautomation, Transport, Kommunikation und Medizintechnik. Das Unternehmen konkurriert mit Advantech, Siemens und Eurotech und zeichnet sich durch maßgeschneiderte Lösungen und starke Innovationskraft aus.

    Kontron Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 24.02.2026

    Die Kontron Aktie notiert aktuell bei 23,540 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,34 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,760  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Kontron Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,57 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 23,540, mit einem Plus von +3,34 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Obwohl sich die Kontron Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -1,56 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kontron Aktie damit um -4,55 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,15 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Kontron eine negative Entwicklung von -1,22 % erlebt.

    Kontron Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,55 %
    1 Monat -4,15 %
    3 Monate -1,56 %
    1 Jahr +8,52 %

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der Kontron-Aktie: Wirkung der Ennoconn-Käufe (kaum Kursimpuls), US-Zollbefreiung, fehlende neue Großaufträge und Auftragslage, KGV ~11–12, ODDO BHF Kursziel 31 €, mögliche Short‑Positionen/Squeeze sowie Chancen durch Bahn‑Investitionen und Zielmarke ~27 €.

    Informationen zur Kontron Aktie

    Es gibt 64 Mio. Kontron Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,48 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Honeywell International, Emerson Electric und Co.

    Honeywell International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,29 %. Emerson Electric notiert im Minus, mit -0,28 %. Rockwell Automation notiert im Plus, mit +0,97 %. Schneider Electric legt um +0,58 % zu Siemens notiert im Minus, mit -0,75 %.

    Ob die Kontron Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kontron Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Kontron

    +3,25 %
    -4,55 %
    -4,15 %
    -1,56 %
    +8,52 %
    +20,40 %
    +6,69 %
    +301,42 %
    +88,08 %
    ISIN:AT0000A0E9W5WKN:A0X9EJ



