De.mem setzt Erfolgsserie fort

De.mem, das Unternehmen für industrielle Wasser- und Abwasseraufbereitung mit Sitz in Australien und Singapur, startet mit weiteren Rekordzahlen in das neue Jahr. Die Zahlen für das vierte Quartal zeigen eine anhaltend starke operative Entwicklung und bestätigen den eingeschlagenen Wachstumskurs. Firmenchef Andreas Kröll und sein Team gehen damit bestätigt und beschwingt ins neue Geschäftsjahr.

Zu den wichtigsten Kennzahlen zählen Rekord-Quartalszahlungseingänge von rund 8,8 Mio. AUD. Gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Plus von 19 Prozent. Gleichzeitig bleibt die Wachstumsdynamik rekordverdächtig, denn De.men kann nun in 27 aufeinanderfolgenden Quartalen steigende Zahlungseingänge vorwiesen. De.mem trotzte damit den Auswirkungen der weltweiten Covid19-Pandemie und blieb auch während des darauffolgenden verlangsamten globalen Wachstums erfolgreich. Über einen Zeitraum von rund sieben Jahren ergibt sich somit eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von etwa 24 Prozent. „Damit liegen wir weit über dem durchschnittlichen Wachstum der gesamten Branche“, erklärt Firmenchef Andreas Köll.

Da sich die positive Dynamik auch im vierten Quartal weiter fortgesetzt hat, ist das Quartalsergebnis ein Vorgeschmack auf die detaillierten Zahlen des Jahresergebnisses, das das Unternehmen Ende Februar bekannt geben wird. Erste Ergebnisse für das gesamte Kalenderjahr 2025 lassen sich bereits jetzt ableiten.

Organisches Wachstum als Treiber

Das Wachstum basiert auf einer zweistelligen organischen Entwicklung. Dabei stammen mehr als 90 Prozent der Umsätze aus wiederkehrendem Geschäft, was für einen stabilen Trend sorgt. Zudem erzielte das Unternehmen im Kalenderjahr einen positiven operativen Cashflow von 232.000 AUD – das organische Wachstum konnte also aus dem eigenen Geschäft finanziert werden.

Darüber hinaus wurde die Übernahme von Core Chemicals abgeschlossen, wodurch De.mem seine Präsenz im derzeit sehr interessanten Goldsektor zusätzlich verstärkt.

Parallel treibt das Unternehmen die Einführung von Produkten zur Wasseraufbereitung in Australien voran. So will De.mem die australische Watermark-Zertifizierung erlangen, durch die sich das Unternehmen zusätzliches Geschäft im Bereich der privaten Wasserfiltration erhofft. Somit erscheint es nur konsequent, dass De.mem für das Kalenderjahr 2026 ein weiteres Rekordjahr in Aussicht stellt.