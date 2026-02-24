BERENBERG stuft MTU Aero Engines AG auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) im vierten Quartal habe die Erwartungen dank des Ersatzteil- und Servicegeschäfts übertroffen, schrieb George McWhirter am Dienstag nach dem Geschäftsbericht. Der Ebit-Ausblick auf 2026 liege im Rahmen der Erwartungen, für den Free Cashflow sei das Ziel etwas mau./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 08:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 08:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,24 % und einem Kurs von 372,6EUR auf Tradegate (24. Februar 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: George McWhirter
Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 450
Kursziel alt: 450
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: George McWhirter
Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 450
Kursziel alt: 450
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte