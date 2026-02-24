BERENBERG stuft MTU Aero Engines AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) im vierten Quartal habe die Erwartungen dank des Ersatzteil- und Servicegeschäfts übertroffen, schrieb George McWhirter am Dienstag nach dem Geschäftsbericht. Der Ebit-Ausblick auf 2026 liege im Rahmen der Erwartungen, für den Free Cashflow sei das Ziel etwas mau./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 08:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,24 % und einem Kurs von 372,6EUR auf Tradegate (24. Februar 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: George McWhirter

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 450

Kursziel alt: 450

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



