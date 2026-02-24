Deutschlands beste Halbleiter-Aktie: Elmos auf neuem Rekordhoch

Die Marktreaktion lässt am Dienstag nicht lange auf sich warten und die Elmos-Papiere setzen ihre Rekordjagd fort. Die Aktie, die mit einem Plus von 85 Prozent in den vergangenen 12 Monaten der beste Chip-Wert im deutschen Anlageuniversum war, legt nach den Zahlen um fast 8 Prozent auf 137 Euro zu.

Elmos hat die vorläufigen Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 vorgelegt, die weitgehend den Erwartungen entsprachen. Auch die Prognose für 2026 wurde bestätigt, mit einem klaren Fokus auf wachsendem freien Cashflow (FCF).

Elmos produziert keine Prozessoren für Computer, sondern sogenannte Analog Mixed-Signal ICs (integrierte Schaltkreise) für Autos. Fast jedes Auto, das weltweit einparkt, nutzt Elmos-Chips für die Distanzmessung. Das Unternehmen hat kürzlich den Meilenstein von 2 Milliarden ausgelieferten Ultraschall-ICs erreicht.

Im vierten Quartal erzielte Elmos einen Umsatz von 169,3 Millionen Euro, was knapp unter den Konsensschätzungen lag, jedoch im Einklang mit den eigenen Prognosen. Die EBIT-Marge im vierten Quartal lag bei 23,4 Prozent und übertraf leicht die Schätzung von 23 Prozent. Dagegen blieb die Bruttomarge mit 41,3 Prozent unter den Erwartungen – möglicherweise beeinflusst durch die steigenden Goldpreise.

Der freie Cashflow (FCF) stieg 2025 auf 66 Millionen Euro und entsprach den Erwartungen. Zudem kündigte Elmos eine Erhöhung der Dividende von 1 auf 1,50 Euro an sowie ein Aktienrückkaufprogramm. Für 2026 erwartet das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 11 Prozent und eine EBIT-Marge von 24 Prozent, was leicht über den Konsensprognosen liegt.

Langfristig peilt Elmos für 2030 einen Umsatz von 1 Milliarde Euro bei einer EBIT-Marge von 25 Prozent an. Durch eine Reduzierung der Investitionen soll der Capex-Anteil an den Umsätzen auf 6 Prozent sinken, was die FCF-Erwartungen für 2026 auf 17 Prozent der Umsätze anhebt. Diese Entwicklung untermauert die nachhaltig gestärkte Cash-Generierung des Unternehmens.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,68 % und einem Kurs von 137,4EUR auf Tradegate (24. Februar 2026, 11:42 Uhr) gehandelt.





Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben! Jetzt Report kostenlos herunterladen!