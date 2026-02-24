    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsElmos Semiconductor AktievorwärtsNachrichten zu Elmos Semiconductor

    Besonders beachtet!

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Elmos Semiconductor Aktie schießt durch die Decke - 24.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Elmos Semiconductor Aktie bisher um +6,37 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Elmos Semiconductor Aktie.

    Besonders beachtet! - Elmos Semiconductor Aktie schießt durch die Decke - 24.02.2026
    Foto: Elmos Semiconductor SE

    Elmos Semiconductor ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen für die Automobilindustrie, spezialisiert auf Sensoren und Mikrocontroller. Mit einem Fokus auf Innovation und maßgeschneiderte Lösungen konkurriert es mit Unternehmen wie Infineon und NXP. Ein starkes F&E-Team und spezialisierte Nischenprodukte bieten Wettbewerbsvorteile.

    Elmos Semiconductor Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 24.02.2026

    Die Elmos Semiconductor Aktie notiert aktuell bei 136,90 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,37 % zugelegt, was einem Anstieg von +8,20  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,06 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Elmos Semiconductor Aktie. Nach einem Plus von +2,06 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 136,90. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TecDAX (Performance)!
    Long
    3.444,71€
    Basispreis
    2,72
    Ask
    × 13,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    3.972,11€
    Basispreis
    2,70
    Ask
    × 13,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Elmos Semiconductor Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +56,65 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Elmos Semiconductor Aktie damit um +18,59 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +31,45 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Elmos Semiconductor um +48,66 % gewonnen.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,39 % geändert.

    Elmos Semiconductor Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +18,59 %
    1 Monat +31,45 %
    3 Monate +56,65 %
    1 Jahr +103,67 %

    Informationen zur Elmos Semiconductor Aktie

    Es gibt 18 Mio. Elmos Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,37 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 24.02. - FTSE Athex 20 stark +1,26 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Elmos auf Rekordhoch nach Zahlen und Ausblick


    Aktuelle Geschäftszahlen und ein positiver Ausblick von Elmos sind am Dienstag bei den Anlegern an der Börse gut angekommen. Am Dienstagmorgen kletterten die Papiere des Unternehmens mit 144,20 Euro auf ein Rekordhoch. Mit einem Kursanstieg um …

    Dax-Stabilisierung über 25.000 Punkten erwartet


    Nach einem schwachen Wochenauftakt für den Dax können die Anleger am Dienstag auf eine Stabilisierung hoffen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,2 Prozent …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Elmos Semiconductor

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,71 %. Infineon Technologies notiert im Plus, mit +0,69 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +0,85 %. ON Semiconductor legt um +0,64 % zu NXP Semiconductors notiert im Minus, mit -0,51 %.

    Elmos Semiconductor Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Elmos Semiconductor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Elmos Semiconductor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Elmos Semiconductor

    +6,83 %
    +16,91 %
    +29,78 %
    +56,82 %
    +100,00 %
    +91,48 %
    +321,70 %
    +1.216,61 %
    +511,56 %
    ISIN:DE0005677108WKN:567710



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Elmos Semiconductor Aktie schießt durch die Decke - 24.02.2026 Am heutigen Handelstag konnte die Elmos Semiconductor Aktie bisher um +6,37 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Elmos Semiconductor Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     