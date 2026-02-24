Elmos Semiconductor Aktie schießt durch die Decke - 24.02.2026

Die Elmos Semiconductor Aktie notiert aktuell bei 136,90€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,37 % zugelegt, was einem Anstieg von +8,20 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,06 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Elmos Semiconductor Aktie. Nach einem Plus von +2,06 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 136,90€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Elmos Semiconductor ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen für die Automobilindustrie, spezialisiert auf Sensoren und Mikrocontroller. Mit einem Fokus auf Innovation und maßgeschneiderte Lösungen konkurriert es mit Unternehmen wie Infineon und NXP. Ein starkes F&E-Team und spezialisierte Nischenprodukte bieten Wettbewerbsvorteile.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Elmos Semiconductor Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +56,65 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Elmos Semiconductor Aktie damit um +18,59 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +31,45 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Elmos Semiconductor um +48,66 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,39 % geändert.

Elmos Semiconductor Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +18,59 % 1 Monat +31,45 % 3 Monate +56,65 % 1 Jahr +103,67 %

Informationen zur Elmos Semiconductor Aktie

Es gibt 18 Mio. Elmos Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,37 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Aktuelle Geschäftszahlen und ein positiver Ausblick von Elmos sind am Dienstag bei den Anlegern an der Börse gut angekommen. Am Dienstagmorgen kletterten die Papiere des Unternehmens mit 144,20 Euro auf ein Rekordhoch. Mit einem Kursanstieg um …

Nach einem schwachen Wochenauftakt für den Dax können die Anleger am Dienstag auf eine Stabilisierung hoffen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,2 Prozent …

So schlagen sich die Wettbewerber von Elmos Semiconductor

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,71 %. Infineon Technologies notiert im Plus, mit +0,69 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +0,85 %. ON Semiconductor legt um +0,64 % zu NXP Semiconductors notiert im Minus, mit -0,51 %.

Elmos Semiconductor Aktie jetzt kaufen?

Ob die Elmos Semiconductor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Elmos Semiconductor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.