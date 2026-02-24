Ölpreise steigen ein wenig - USA-Iran-Konflikt weiter im Blick

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben ihre hohen Aufschläge der vergangenen Woche am Dienstag gehalten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete 71,55 US-Dollar. Das waren 7 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 12 Cent auf 66,43 Dollar.

Anleger blickten weiterhin auf den Konflikt zwischen dem Iran und den USA. Die Vereinigten Staaten wollen an diesem Donnerstag US-Regierungskreisen zufolge mit dem Iran in Genf verhandeln. Ein Regierungsbeamter bestätigte dies auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte bereits Irans Außenminister Abbas Araghtschi eine weitere Verhandlungsrunde mit den USA in wenigen Tagen in Aussicht gestellt.