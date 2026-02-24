    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    China

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ukraine-Krieg soll Beziehung zu Europa nicht belasten

    Für Sie zusammengefasst
    • China: Ukraine-Krieg darf EU-Beziehungen nicht
    • China betont Diplomatie, strebt keine Profite.
    • Peking begrüßt Merz, will Vertrauen und Handel
    China - Ukraine-Krieg soll Beziehung zu Europa nicht belasten
    Foto: Jan Woitas - dpa

    PEKING (dpa-AFX) - Der Ukraine-Krieg sollte die Beziehungen zwischen Europa und China nach Ansicht Pekings nicht belasten. Einen Tag vor dem China-Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz und vier Jahre nach Beginn der russischen Invasion sagte Außenamtssprecherin Mao Ning in Peking, die "Ukraine-Krise" solle kein Problem zwischen China und Europa sein.

    China unterstütze diplomatische Bemühungen für eine politische Lösung. Die Volksrepublik habe niemals Öl ins Feuer gegossen oder Profit aus der Situation geschlagen, sagte Mao.

    Angesprochen auf Merz' Aussage vom Vortag bei der dpa-Chefredaktionskonferenz zur Rolle Chinas im Ukraine-Krieg antwortete Mao indirekt. Sie denke, dass während Merz' Besuch beide Seiten Ansichten über Fragen gemeinsamen Interesses austauschten, sagte die Sprecherin. Merz hatte in Berlin mit Blick auf die Staatschefs von China und Russland gesagt: "Wenn Xi Jinping Putin morgen sagen würde, hör' das auf, dann muss er übermorgen aufhören." China unterstütze Russland nach wie vor durch das Beziehen von Öl und Gas und durch Technologielieferungen, sagte der CDU-Politiker.

    China blickt positiv auf Merz-Besuch

    Parallel zeigte sich Peking mit Blick auf den Besuch des Bundeskanzlers erwartungsvoll. China sei bereit, den Besuch als Möglichkeit zu nutzen, um das gegenseitige Verständnis und Vertrauen zu verbessern und die praktische Zusammenarbeit zu vertiefen, sagte Mao.

    In einer separaten Mitteilung lobte das chinesische Handelsministerium die Größe der etwa 30-köpfigen Wirtschaftsdelegation. Dies zeige Deutschlands Engagement, die gegenseitigen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zu vertiefen. China messe der wirtschaftlichen und handelspolitischen Zusammenarbeit mit Deutschland große Wichtigkeit bei./jon/DP/mis




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    China Ukraine-Krieg soll Beziehung zu Europa nicht belasten Der Ukraine-Krieg sollte die Beziehungen zwischen Europa und China nach Ansicht Pekings nicht belasten. Einen Tag vor dem China-Besuch von Bundeskanzler Friedrich Merz und vier Jahre nach Beginn der russischen Invasion sagte Außenamtssprecherin Mao …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     