Inturai Ventures stärkt seine Kerntechnologie und den Schutz seiner Immaterialgüterrechte im Bereich der räumlichen Intelligenz

- Das Unternehmen bearbeitet und bewertet derzeit bis zu 10 Patente im Vergleich zu Geschäftsgeheimnisstrategien

- Eigens entwickelte Methoden unterstützen die kontaktlose Überwachung ohne Kameras, Wearables oder Spezial-Hardware

- Neue Fähigkeiten erweitern den kommerziellen Einsatzbereich auf das Gesundheitswesen, die Seniorenpflege sowie Smart-Living-Umgebungen und machen eine umfassende Überwachung aus einem einzigen Ökosystem heraus erschwinglicher

Vancouver, British Columbia – 24. Februar 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das „Unternehmen“) (CSE: URAI / OTC: URAIF / FWB: 3QG0) informiert im Folgenden über technische Neuigkeiten zu seiner Plattform für räumliche Intelligenz und über den Rahmen der Immaterialgüterrechte, der zum Schutz der firmenintern entwickelten Verfahren und firmeneigenen Methoden eingerichtet wurde.

Inturai hat im eigenen Unternehmen eine Reihe von Software-Prozessen entwickelt, mit denen vorhandene Wi-Fi- und Hochfrequenzsignale analysiert werden, um daraus Informationen über Bewegung, Anwesenheit und Aktivität in physischen Umgebungen abzuleiten. Diese Prozesse funktionieren ohne Einsatz von Kameras oder dedizierter Sensor-Hardware und sind für den Einsatz mittels standardmäßiger Wi-Fi-Infrastruktur vorgesehen.

Um diese technologischen Fortschritte zu schützen, hat das Unternehmen eine Strategie auf dem Gebiet der Immaterialgüterrechte (IP-Strategie) entwickelt, die sich auf den Schutz der unternehmenseigenen Methoden und der damit verbundenen Technologien in drei definierten Bereichen konzentriert, die den wichtigsten Funktionsebenen der Plattform zugeordnet sind.

Core Sensing und Signal Intelligence

Auf Grundlagenebene hat Inturai firmeneigene Verfahren zur Verarbeitung und Auswertung des Verhaltens drahtloser Signale entwickelt, um räumliches Bewusstsein zu erzeugen. Diese intern entwickelten Verfahren konzentrieren sich auf das Herausfiltern von umweltbezogenen Informationen aus Hochfrequenzdaten und ermöglichen Funktionen wie Bewegungserkennung, Anwesenheitserfassung und Standortbestimmung.