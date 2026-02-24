    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIonQ AktievorwärtsNachrichten zu IonQ

    Turnaround-Moment?

    Alle schmeißen die IonQ-Aktie aus dem Depot – Washington hält dagegen

    Die Aktie von IonQ wurde zuletzt heftig abverkauft, doch jetzt kommt ein Signal aus Washington: Der Zugang zum SHIELD-Programm bringt plötzlich wieder Turnaround-Fantasie ins Spiel.

    IonQ hat bekanntgegeben, im Rahmen des Programms "Scalable Homeland Innovative Enterprise Layered Defense" der US-Raketenabwehrbehörde Missile Defense Agency berücksichtigt zu werden. Dieses Großprogramm, kurz SHIELD, ist als "Indefinite-Delivery/Indefinite-Quantity"-Vertrag (IDIQ-Vertrag) organisiert und hat ein mögliches Gesamtvolumen von bis zu 151 Milliarden US-Dollar. IonQ bestätigte keinen eigenen Auftragswert, gehört aber nun zu mehr als 2.400 zugelassenen Firmen, die sich unter diesem Dach künftig auf konkrete Einzelaufträge bewerben können – darunter auch Projekte, die mit dem sogenannten Golden-Dome-Programm verknüpft sind, einem Teilbereich von SHIELD mit Fokus auf neue Abwehr-, Sensor- und Kommunikationsschichten.

    IonQ sieht sich dabei gut aufgestellt. CEO Niccolo de Masi erklärte: "IonQ vereint eine breite Palette von Quantentechnologien und unterstützenden Fähigkeiten, die jahrelange Investitionen in den Bereichen Computing, Netzwerke, Sensorik und Sicherheit widerspiegeln." Das Unternehmen arbeitet bereits seit Jahren mit US-Behörden wie der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) und dem Forschungslabor der US-Luftwaffe zusammen.

    Zum Konzern gehören außerdem mehrere spezialisierte Tochterfirmen. Capella Space liefert wetterunabhängige Radaraufnahmen aus dem All zur Unterstützung sicherheitsrelevanter Missionen. Skyloom entwickelt optische Hochgeschwindigkeits-Kommunikation für Datenverbindungen zwischen Satelliten und Bodenstationen. Vector Atomic baut extrem präzise Navigations- und Zeitmesssysteme, die auch dann funktionieren sollen, wenn das GPS gestört oder nicht verfügbar ist.

    Die SHIELD-Meldung sorgte für leichte Kursgewinne. Parallel richtet sich der Blick der Anleger nun auf die anstehenden Quartalszahlen am Mittwoch , den 25. Februrar, nach US-Börsenschluss. Die Aktie ist seit Jahresbeginn über 30 Prozent gefallen, weshalb laut Wedbush Securities die Erwartungen gedämpft sind.

    Entscheidend seien diesmal weniger kurzfristige Finanzdaten als technische Updates, darunter Fortschritte beim geplanten 256-Qubit-System. Für 2025 erwartet IonQ Erlöse am oberen Rand der eigenen Prognose von 106 bis 110 Millionen US-Dollar. Zusätzlich achten Investoren auf Neuigkeiten zur geplanten Übernahme von SkyWater Technology sowie zur Integration der jüngst erworbenen Firmen Seed Innovations und Skyloom Global. Wedbush bestätigte seine Outperform-Einstufung mit einem Kursziel von 60 US-Dollar.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
