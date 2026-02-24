Alle schmeißen die IonQ-Aktie aus dem Depot – Washington hält dagegen

IonQ hat bekanntgegeben, im Rahmen des Programms "Scalable Homeland Innovative Enterprise Layered Defense" der US-Raketenabwehrbehörde Missile Defense Agency berücksichtigt zu werden. Dieses Großprogramm, kurz SHIELD, ist als "Indefinite-Delivery/Indefinite-Quantity"-Vertrag (IDIQ-Vertrag) organisiert und hat ein mögliches Gesamtvolumen von bis zu 151 Milliarden US-Dollar. IonQ bestätigte keinen eigenen Auftragswert, gehört aber nun zu mehr als 2.400 zugelassenen Firmen, die sich unter diesem Dach künftig auf konkrete Einzelaufträge bewerben können – darunter auch Projekte, die mit dem sogenannten Golden-Dome-Programm verknüpft sind, einem Teilbereich von SHIELD mit Fokus auf neue Abwehr-, Sensor- und Kommunikationsschichten.

IonQ sieht sich dabei gut aufgestellt. CEO Niccolo de Masi erklärte: "IonQ vereint eine breite Palette von Quantentechnologien und unterstützenden Fähigkeiten, die jahrelange Investitionen in den Bereichen Computing, Netzwerke, Sensorik und Sicherheit widerspiegeln." Das Unternehmen arbeitet bereits seit Jahren mit US-Behörden wie der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) und dem Forschungslabor der US-Luftwaffe zusammen.