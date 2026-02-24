    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Videoausblick

    Warum Trump jetzt fallende Aktienmärkte will - und das KI-Massaker!

    Dazu kommt die massive KI-Angst, die gestern für größten Absturz der IBM-Aktie seit dem Jahr 2000 sorgte. Dazu erwischte es gestern - ebenfalls wegen KI-Panik - Aktien von Finanzunternehmen

    Wir erleben eine giftige Mischung für die Aktienmärkte: Trump will nach dem Urteil des Supreme Court fallende Aktienmärkte - dazu kommt die massive KI-Angst, die gestern für größten Absturz der IBM-Aktie seit dem Jahr 2000 sorgte. Dazu erwischte es gestern - ebenfalls wegen KI-Panik - Aktien von Finanzunternehmen. Damit schlägt die KI-Euphorie in ein KI-Massaker um: wenn KI wirklich so disruptiv ist wie während der KI-Euphorie erhofft, dann wird es eben leider auch viele Opfer dieser Disruption geben! Das alles passiert nun in einer Situation, in der Trump mit fallenden Aktienmärkten dem Supreme Court den Schwarzen Peter zuschieben will (gestern die zentrale Passage in seinem Tweet: "BUYERS AWARE")nach dem Motto: "seht ihr, was ihr anrichtet, wenn ihr meine wundervollen Zöllen verbieten wollt"?

    Hinweise aus Video:

    1. IBM ist nächstes KI-Opfer: Anthropic lässt die Aktie abstürzen

    2. Trump kündigt China-Besuch Ende März an

     

    Das Video "Warum Trump jetzt fallende Aktienmärkte will - und das KI-Massaker!" sehen Sie hier..




    Autor
    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de.
    Verfasst von Markus Fugmann
