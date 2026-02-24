Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass die ETH-Bestände 4,423 Millionen Token erreichen und die gesamten Krypto- und Bargeldbestände 9,6 Milliarden US-Dollar betragen

Bitmine besitzt nun 3,66 % des ETH-Token-Angebots und hat damit in nur 7 Monaten bereits über 73 % des Weges zur „Alchemie der 5 %" zurückgelegt

Bitmine verfügt über 3.040.483 gestakte ETH, was bei einem Kurs von 1.958 USD pro ETH einem Wert von 6,0 Milliarden USD entspricht. Die MAVAN-Staking-Lösung soll planmäßig im ersten Quartal 2026 eingeführt werden

Bitmine hat kürzlich eine erste Investition in Höhe von 200 Millionen US-Dollar in Beast Industries abgeschlossen

Bitmine Crypto + Gesamtbarbestand + „Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 9,6 Milliarden US-Dollar, einschließlich 4,423 Millionen ETH-Token, einem Gesamtbarbestand von 691 Millionen US-Dollar und anderen Krypto-Beständen

Bitmine führt die Krypto-Treasury-Branche sowohl hinsichtlich der Geschwindigkeit der Steigerung des Krypto-NAV pro Aktie als auch hinsichtlich der hohen Handelsliquidität der BMNR-Aktie an

Bitmine ist die 165. meistgehandelte Aktie in den USA mit einem Handelsvolumen von 0,7 Milliarden US-Dollar pro Tag (5-Tage-Durchschnitt)

Bitmine wird weiterhin von einer Gruppe namhafter institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatanleger Thomas „Tom" Lee, um das Ziel von Bitmine zu fördern, 5 % der ETH zu erwerben

LAS VEGAS, 24. Februar 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. („Bitmine" oder das „Unternehmen"), ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen mit Schwerpunkt auf der Akkumulation von Kryptowährungen für langfristige Investitionen, gab heute bekannt, dass Bitmine Kryptowährungen, Barmittel und „Moonshots" im Gesamtwert von 9,6 Milliarden US-Dollar hält.

Mit Stand vom 22. Februar 2026 um 18:00 Uhr ET bestehen die Kryptobestände des Unternehmens aus 4.422.659 ETH zu 1.958 $ pro ETH (NASDAQ: COIN), 193 Bitcoin (BTC), eine Beteiligung in Höhe von 200 Millionen USD an Beast Industries, eine Beteiligung in Höhe von 17 Millionen USD an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) („Moonshots") sowie Barmitteln in Höhe von insgesamt 691 Millionen US-Dollar. Die ETH-Bestände von Bitmine entsprechen 3,66 % des ETH-Angebots (von 120,7 Millionen ETH).