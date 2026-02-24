Hyundai warnt vor US-Zollschock trotz Supreme-Court-Urteil

Trotz einer juristischen Niederlage vor dem Obersten Gericht der USA wächst nach Einschätzung von Hyundai Motor der handelspolitische Druck aus Washington weiter. Konzernpräsident Sung Kim forderte am Dienstag die südkoreanische Politik auf, ein milliardenschweres Investitionsgesetz für die Vereinigten Staaten zügig zu verabschieden. Andernfalls drohe der Branche eine erneute Eskalation im Zollstreit.

Im Zentrum der Debatte steht ein Investitionspaket im Umfang von 350 Milliarden US-Dollar, das Teil eines im vergangenen Jahr vereinbarten Handelsabkommens zwischen Seoul und Washington ist. Das Abkommen sieht vor, die US-Zölle auf südkoreanische Waren von 25 Prozent auf 15 Prozent zu senken – unter der Voraussetzung, dass Südkorea entsprechende gesetzliche Grundlagen schafft.

Kim appellierte bei einem Treffen mit Oppositionsabgeordneten und Wirtschaftsvertretern an eine rasche Umsetzung. "Ich denke, dass nach der Aufhebung der reziproken Zölle der Druck steigen könnte, sektorspezifische Zölle zu erhöhen", sagte er. Sollten die 25-Prozent-Zölle wieder eingeführt werden, werde die Wettbewerbsfähigkeit koreanischer Unternehmen "zwangsläufig geschwächt".

Die südkoreanische Regierung bekräftigte am Montag, an dem im Vorjahr ausgehandelten Handelsabkommen festzuhalten.

Trump verschärft Ton nach Niederlage vor dem Supreme Court

US-Präsident Donald Trump hatte nach einer juristischen Niederlage vor dem Supreme Court seine Rhetorik verschärft. Das Gericht hatte seine allgemeinen, reziproken Zölle gekippt. Kurz darauf führte Trump jedoch einen neuen pauschalen Einfuhrzoll von 15 Prozent ein und ordnete weitere Untersuchungen an. Diese betreffen unter anderem die Automobil-, Halbleiter- und Stahlindustrie.

Zugleich drohte Trump mit höheren Zöllen auf Waren aus Ländern, die seiner Auffassung nach bestehende Handelsabkommen nicht vollständig umsetzen oder "Spielchen treiben". Bereits vor dem Urteil hatte er Seoul vorgeworfen, das bilaterale Abkommen nicht gesetzlich verankert zu haben, und mit einer Anhebung der Zölle auf Autos, Pharmazeutika und andere Produkte von 15 auf 25 Prozent gedroht.

Automobilindustrie "in großer Krise"

Für Südkoreas Autobauer steht viel auf dem Spiel. Der US-Markt ist für Hyundai Motor und seine Tochtergesellschaft Kia einer der wichtigsten Absatzmärkte weltweit. Beide Unternehmen drängen auf gleiche Wettbewerbsbedingungen gegenüber japanischen und europäischen Herstellern.

Kim bezeichnete die Branche angesichts der seit dem vergangenen Jahr geltenden US-Zölle als "in großer Krise".

Milliardenbelastung droht weiter zu steigen

Die finanziellen Auswirkungen sind bereits erheblich. Hyundai und Kia erlitten im vergangenen Jahr durch US-Zölle einen Schaden von insgesamt 7,2 Billionen Won, umgerechnet rund 4,98 Milliarden US-Dollar. Sollte Washington die Zölle erneut auf 25 Prozent anheben, könnte sich diese Belastung im laufenden Jahr weiter erhöhen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Hyundai Motor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +75,34 % und einem Kurs von 156,1USD auf Nasdaq OTC (19. September 2025, 14:00 Uhr) gehandelt.



