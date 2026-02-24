ROUNDUP
SFC Energy setzt auf Verteidigungsgeschäft - Aktie zieht an
- SFC: zurück im Wachstum; 2026: Umsatz 150–160M
- EBITDA-Prognose 20–24 Mio; Aufträge sehr stark
- Fokus Verteidigung/Security: ca.60% Umsatz 2026
BRUNNTHAL (dpa-AFX) - Der Brennstoffzellenspezialist SFC Energy setzt nach einem holprigen Jahr 2025 auf baldige Besserung. "Zum Jahresende sind wir klar auf den Wachstumskurs zurückgekehrt", sagte Unternehmenschef Peter Podesser am Dienstag laut Mitteilung. Dies gelte auch für den Auftragseingang. Er sieht darin ein "positives Momentum" - nicht zuletzt mit Blick auf die Profitabilität. Helfen soll dabei der laufende Umbau des Geschäfts hin zu Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen im öffentlichen und zivilen Bereich. Die Aktie legte zu.
Am Dienstagmorgen zählte sie mit über 5 Prozent Plus zu den Gewinnern im SDax . Das Plus seit Jahresbeginn vergrößerte sich damit auf gut 10 Prozent. In den vergangenen 12 Monaten hat die Aktie allerdings rund ein Viertel an Wert eingebüßt. SFC hatte im Sommer die Jahresprognose gesenkt und wurde im Herbst mit Blick auf die Prognosespannen pessimistischer.
Im laufenden Jahr soll es nun wieder besser laufen: 2026 erwartet SFC ein Wachstum des Konzernumsatzes auf 150 bis 160 Millionen Euro und eine Steigerung des bereinigten Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf 20 bis 24 Millionen Euro. Analysten haben im Mittel beim Umsatz etwas mehr auf dem Zettel und beim operativen Gewinn knapp das untere Ende der Prognosespanne.
"Seit Beginn des Jahres 2026 sehen wir eine sehr dynamische Entwicklung mit einigen Großprojekten, die zur Entscheidung anstehen", sagte Podesser. Für das erste Halbjahr erwartet er "eine starke Entwicklung" bei Auftragseingang, Umsatz und Profitabilität.
Der Manager setzt dabei zunehmend auf das Geschäft mit Verteidigungstechnologie. Für 2026 soll der Anteil des Verteidigungsgeschäftes am Umsatz auf ca. 15 bis 20 Prozent ansteigen. Zusammen mit den zivilen Sicherheitsanwendungen kämen dann 60 Prozent der Konzernerlöse aus diesen Bereichen.
Vergangenes Jahr erzielte SFC einen Umsatz von 143,3 Millionen Euro, was ein leichter Rückgang im Vergleich zu 2024 war und sowohl unterhalb der Analystenschätzungen als auch der Unternehmensprognose lag. Das operative Ergebnis verschlechterte sich sogar um fast ein Viertel auf 16,7 Millionen Euro. Dies war aber mehr, als Analysten geschätzt hatten.
An der Börse war von guten Margen im vergangenen Jahr und positiven Aussichten für 2026 die Rede. Die Voraussetzungen seien gut, hieß es. Es sei allerdings wichtig darauf zu achten, inwiefern sich der Auftragseingang auch in Umsätze wandele.
Den vollständigen Geschäftsbericht will SFC am 26. März vorlegen./lew/mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SFC Energy Aktie
Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 17.993 auf Ariva Indikation (24. Februar 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SFC Energy Aktie um +1,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,96 %.
Die Marktkapitalisierung von SFC Energy bezifferte sich zuletzt auf 235,00 Mio..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von +18,34 %/+55,33 % bedeutet.
ich find's auch komisch, daß keine (guten) News kommen. Zum einen werden nun überall wie wild Drohnen gebaut, die auch betankt und gesteuert werden müssen. Da müsste doch was mit den Brennstoffstellen gehen, und zum anderen fällt hier und da der Strom aus, manipuliert oder auch einfach so, ebenfalls ein Anwendungsgebiet von SFC.
Tagesanalyse auf Grundlage 1T-Chart :
Kurzfristig Erholung vom Tief bei ca. 12,60EUR bis an die 13,80–14,00EUR-Zone. Mittelfristig weiterhin Range zwischen 12,60EUR und 14,70EUR mit abnehmender Volatilität. Über 14,70EUR würde sich das Bild deutlich aufhellen.
Struktur (BOS/MSS)
Bearishes MSS unter 14,20EUR mit Abverkauf bis 12,60EUR. Aktuell bullischer Versuch eines BOS über 13,80EUR (Range-Mitte). Bestätigt bullisch erst bei stabilem 4H-/Tagesschluss über 14,00EUR und anschließendem Higher Low.
13,00–13,20EUR (kurzfristige HL-Zone)
12,60–12,80EUR (Range-Tief)
11,80EUR (größere Unterstützung)
Supply:
13,80–14,00EUR (Range-Mitte / Reclaim-Level)
14,70EUR (Range-High)
15,50–16,00EUR (Expansion)
Entry: 13,80–14,00EUR bei 4H-Schluss über 14,00EUR, Rücklauf in 13,70–13,90EUR, Bestätigung → Long
Tagesfazit: Solange 12,60EUR hält, bleibt das Bild konstruktiv innerhalb der Range. Über 14,00EUR steigt die Wahrscheinlichkeit für einen Lauf in Richtung 14,70EUR und darüber.
Chart:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/26041/board/20260211114713-007b6c1fd9c24a9b745fa4a59147949089a2af589656b86ca.png
# Dies ist nur informeller Natur, keine Anlageberatung #
Freihandelsabkommen zwischen EU und Indien steht
Das dürfte auch den 40 Millionen Auftrag aus Indien beflügeln