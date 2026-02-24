Netflix: Platzt die Übernahme, explodiert die Aktie – Verdopplungschance!

Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder – Netflix

Streaming-Dienstleister Netflix hatte in den vergangenen Wochen und Monaten an vielen Fronten gleichzeitig zu kämpfen. Die Unternehmensbewertung war im vergangenen Jahr aus den Fugen geraten und die Fortschritte bei Künstlicher Intelligenz bedrohen den Markenwert von erfolgreichen Serien- und Filmreihen aus eigener Produktion.

Gleichzeitig ist der Branchenprimus in eine Übernahmeschlacht um Mitbewerber Warner Bros. Discovery geraten. Den von Netflix gebotenen Preis von 83 Milliarden US-Dollar empfinden Investoren trotz der umfangreichen Content-Bibliothek mit starken Franchises wie DC (Batman, Superman), Harry Potter und Herr der Ringe als deutlich zu hoch.

Die Tatsache, dass von Paramount Skydance mit 108,4 Milliarden US-Dollar ein deutlich höheres Angebot vorliegt, schürt Ängste, dass Netflix sein Angebot noch einmal verbessern könnte, wenngleich die Zustimmung für einen Deal von Seiten Warner Bros. Discovery bereits vorliegt.

Zieht sich Netflix vom Deal zurück? Investoren wären erleichtert!

In diesem Fall würde sich Netflix über viele Jahre hinweg dramatisch verschulden für ein Unternehmen, das erst 2022 als hochverschuldetes, "hässliches Entlein" von Telekommunikationsanbieter AT&T abgespalten wurde. Doch in den vergangenen Tagen kam Bewegung in die Angelegenheit. Warner Bros. Discovery überlegt nun doch, den Zuschlag an Paramount Skydance und dessen höheres Angebot zu erteilen, während Netflix mitgeteilt hat, sein Angebot gegebenenfalls nochmal nachzubessern – aber nicht um jeden Preis.

Das deutet darauf hin, dass sich Netflix doch noch zurückziehen könnte. Investoren würden diesen Schritt sicherlich begrüßen, zumal der der Streaming-Dienstleister in diesem Fall eine sogenannte Termination Fee in Höhe von 2,8 Milliarden US-Dollar erhalten würde. Die Erleichterung am Markt und eine rasante Erholung wären damit praktisch garantiert – eine für mutige Anlegerinnen und Anleger interessante Ausgangslage, ins Risiko zu gehen und etwas zu wagen!

Netflix Chartsignale

Hartnäckiger Abwärtstrend: Gegenüber ihren Allzeithochs im Juli 2025 handelt die Netflix-Aktie nach anhaltenden Verkäufen mit empfindlichen Verlusten.

Gegenüber ihren Allzeithochs im Juli 2025 handelt die Netflix-Aktie nach anhaltenden Verkäufen mit empfindlichen Verlusten. Kurzfristige Bodenbildung: Im Bereich von rund 75 US-Dollar hat sich das Kursgeschehen stabilisiert. Das bietet eine Erholungschance.

Im Bereich von rund 75 US-Dollar hat sich das Kursgeschehen stabilisiert. Das bietet eine Erholungschance. Bullishe Divergenzen: Die technischen Indikatoren RSI und MACD steigen gegen den Trend der Aktie. Das ist ein erstes Entspannungssignal.

Die technischen Indikatoren RSI und MACD steigen gegen den Trend der Aktie. Das ist ein erstes Entspannungssignal. Chance auf Trendwende: Ausgehend vom Boden bei 75 US-Dollar könnten die Divergenzen zu einer nachhaltigen Erholung der Aktie führen.

Netflix kann jederzeit für einen Befreiungsschlag sorgen

Nach einer steilen Rallye in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres setzten bei Netflix seit Ende Juli anhaltende Verkäufe ein. Trotz der starken Geschäftsentwicklung hatten die rasanten Kursgewinne zu einer fundamental nicht zu vertretenden Bewertung und zu einer technischen Überhitzung der Aktie geführt. Die mündete zunächst in eine Konsolidierung auf hohem Niveau.

Seit Oktober hat sich die Talfahrt deutlich beschleunigt, nachdem die Aktie nicht nur unter die 50-, sondern auch die 200-Tage-Linie gefallen war. Versuche, diese zurückzuerobern, blieben ohne nachhaltigen Erfolg, was schließlich in ein Death Cross und damit ein weiteres Verkaufssignal mündet. Zudem kam belastend der Übernahmepoker um Warner Bros. Discovery hinzu.

Die Chancen auf eine Trendwende nehmen zu

Nennenswerte Erholungsversuche gab es in den vergangenen Wochen und Monaten kaum. Eine Stabilisierung kann erst seit einigen Tagen beobachtet werden, nachdem der Relative-Stärke-Index (RSI) tief in den überverkauften Bereich gefallen ist. Im Trendstärkeindikator MACD liegt dagegen seit Dezember ein Tief vor. Da beide Indikatoren zuletzt gegen den Trend der Aktie gestiegen sind, liegen erste bullishe Divergenzen vor, die als Vorboten einer Trendwende zu deuten sind.

Zwar zeigen beide Indikatoren noch eine deutliche Schwäche der Aktie an, mit dem Sprung über die (rote) Signallinie konnte der MACD aber bereits ein Entspannungssignal generieren, während sich der RSI aus dem überverkauften Bereich erholt hat und Kurs auf die neutrale Zone nimmt.

Hält diese Entwicklung an und Netflix die Füße still, könnte ausgehend vom Boden bei 75 US-Dollar eine nachhaltige Erholung in Richtung der gleitenden Durchschnitte starten. Hierfür dürfen aber keine neuen Tiefs markiert und schon gar nicht die nächste Unterstützung bei 70 US-Dollar unterschritten werden.

Unternehmensbewertung auf faires Niveau zurückgekehrt

Durfte Netflix auf dreistelligen Kursniveaus als fundamental überbewertet gelten, hat sich diese Situation nach den hohen Verlusten in den vergangenen Wochen relativiert. Für 2026 steht ein KGVe von 24,3 zu Buche. Das ist für ein Unternehmen mit einer Wachstumsrate im zweistelligen Bereich angemessen und liegt um 36,1 Prozent unter dem 5-Jahres-Mittel von 38,1.

Ähnlich hohe Abschläge gegenüber der historischen Norm sind auch bei anderen Kennziffern zu finden. Angesichts des in den vergangenen Jahren stark verbesserten Cashflows liegt das Kurs-Cashflow-Verhältnis mit 27,2 sogar um fast 80 Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre. Auch das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) erscheint mit 1,12 günstig. In der Fundamentalanalyse gelten Werte unter 1 als sehr gut. Mit deutlichen Aufschlägen gegenüber der Branche handelt Netflix vor allem beim Kurs-Buch-Verhältnis (9,0) – das ist dem hohen Anteil an schwer messbaren Marken- und Image-Werten anzurechnen.

Ein Schnäppchen oder gar ein Value-Wert ist die Aktie nach wie vor nicht, doch das Bewertungsniveau ist angemessen und bietet mit Blick auf die Vergangenheit genügend Luft nach oben.

Massive Aufwertung voraus? Wall Street optimistisch!

Diese Einschätzung ist auch die einhellige Meinung unter Wall-Street-Expertinnen und -Experten. Die empfehlen Netflix mit großer Mehrheit zum Kauf. Bei insgesamt 44 Einschätzungen ist die Aktie 22 Mal zum Kaufen und weitere 9 Mal zum Übergewichten empfohlen. Dem stehen 12 Bewertungen mit "Halten" und eine zum Verkaufen von Positionen gegenüber.

Als fairer Wert wird im Mittel 111,43 US-Dollar genannt, was eine Upside von 46,6 Prozent impliziert. Das dürfte im aktuell von großen Unsicherheiten geprägten Marktumfeld nicht realistisch sein. Eine Rückkehr zu deutlich höheren Notierungen ist nach Einschätzungen von Analystinnen und Analysten aber fest einzuplanen. Selbst die pessimistischste Einschätzung sieht mit einem Kursziel von 79,00 US-Dollar Aufwärtspotenzial.

Netflix auf einen Blick

ISIN: US64110L1061

US64110L1061 Marktkapitalisierung: 332,16 Milliarden US-Dollar

332,16 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: -

- KGVe 2026: 24,3

24,3 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Kaufen Fairer Wert (laut Konsens): 111,43 US-Dollar

111,43 US-Dollar Aufwärtspotenzial: +46,6 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Angesichts der wachsenden Chance auf einen Rückzug aus dem Bietergefecht um Warner Bros. Discovery, einer Unternehmensbewertung, welche jetzt deutlich attraktiver erscheint als noch vor einem Jahr, und ersten bullishen Divergenzen im Chart spricht vieles für eine antizyklische Einstiegschance beim Branchenprimus Netflix.

Anlegerinnen und Anleger, die mit vergleichsweise wenig Risiko eine überdurchschnittlich große Ertragschance erhalten wollen, können jetzt auf den Discount-Optionsschein UQ7EKH setzen.

UQ7EKH ist mit einem Basispreis von 72 US-Dollar und einer Kappungsgrenze (Cap) von 82 US-Dollar ausgestattet und bietet einen maximalen Auszahlungsbetrag von 0,84 Euro. Schon für einen Anstieg der Aktie um 7,1 Prozent lässt sich also fast eine Verdopplung des eingesetzten Kapitals erzielen. Für Kurse zwischen 72 und 82 US-Dollar erhalten Investoren zum Laufzeitende im September eine anteilige Auszahlung. Diese lautet für einige beispielhafte Fälle wie folgt:

Doch Vorsicht: Sollte die Aktie zum Laufzeitende unter 72,00 US-Dollar notieren, verfällt UQ7EKH wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr! Daher sollte die Position vorzeitig verkauft und der Restwert gesichert werden, wenn Netflix einen Zuschlag an Paramount Skydance mit einem höheren Angebot kontern sollte oder die Aktie nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) unter die bei 70,00 US-Dollar verlaufende Unterstützung gefallen ist.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.

Bei den vorliegend dargestellten Informationen handelt es sich um eine Werbemitteilung, die nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit einer Finanzanalyse genügt bzw. nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt wurde und auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen unterliegt.

Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Simulation oder Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen.

Die angebotenen Beiträge stellen weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar, weil sie die persönlichen Verhältnisse des Kunden nicht berücksichtigen. Sie dienen lediglich Ihrer Information und der Unterstützung Ihrer selbständigen Anlageentscheidung.

Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.