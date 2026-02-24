    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Krypto-Investor

    Strategy bleibt standhaft: Bitcoin-Position trotz Milliarden-Verlust ausgebaut!

    Strategy bleibt hart: Trotz des jüngsten Krypto-Crashs investiert das US-Softwareunternehmen weiterhin in Bitcoin. Die große Frage ist, ob sich diese riskante Strategie langfristig auszahlen wird.

    Bereits seit mehreren Jahren verfolgt Strategy, ehemals bekannt als MicroStrategy, eine unerschütterliche Bitcoin-Strategie. Michael Saylor, der Executive Chairman des Unternehmens, hatte bereits vor Monaten erklärt, dass Strategy seine Bitcoins niemals verkaufen werde – selbst wenn der Preis weiter sinkt. Und genau das ist nun passiert: Obwohl Strategy mit seinen Bitcoin-Investments Kursverluste von rund 8 Milliarden US-Dollar verzeichnet hat, hat das Unternehmen kürzlich Bitcoin im Wert von rund 40 Millionen US-Dollar zugekauft.

    Für die Aktionäre von Strategy war dies keine gute Nachricht: Der Aktienkurs des Unternehmens fiel um 5,6 Prozent, nachdem die Bekanntgabe der neuen Käufe inmitten eines erneuten Bitcoin-Absturzes durch die Medien ging. 

    Aber warum handelt Strategy weiterhin so aggressiv? Ist das eine riskante Wette auf die Zukunft von Bitcoin oder eine langfristige Vision? Laut Michael Saylor wird das Unternehmen jedes Quartal weiter Bitcoin erwerben – "für immer", ganz gleich, wie sich der Markt entwickelt. Diese unerschütterliche Haltung hat das Unternehmen zum weltweit größten Corporate-Besitzer von Bitcoin gemacht. Der Preis dafür sind jedoch immense Verluste: Die Bitcoin-Bestände des Unternehmens sind aktuell 8,2 Milliarden US-Dollar weniger wert als der Kaufpreis.

    Wirtschaftsexperten und Investoren zeigen sich angesichts dieser Strategie besorgt. Viele fragen sich, ob Strategy bei weiter fallenden Preisen irgendwann gezwungen sein wird, einen Teil seiner Bitcoin-Bestände zu verkaufen, um die Verluste auszugleichen. Michael Saylor bleibt jedoch unerschütterlich in seiner Haltung, dass Bitcoin langfristig eine fundamentale Wertsteigerung erfahren wird.

    Aktuell steht das Unternehmen nicht nur aufgrund seiner aggressiven Bitcoin-Strategie im Fokus der Anleger, sondern auch aufgrund der Entwicklung des Aktienkurses, der seit Februar um 17,4 Prozent gefallen ist und einen historischen Tiefstand erreicht hat. 

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    +1,43 %
    -9,28 %
    -23,25 %
    -32,84 %
    -64,17 %
    +316,75 %
    +75,42 %
    +294,26 %
    ISIN:US5949724083WKN:722713

    Ob sich der Glaube an Bitcoin langfristig als richtig erweist, wird die Zukunft zeigen. Klar ist jedoch: Strategy verfolgt eine mutige und riskante Linie, bei der es keine halben Sachen gibt. Es bleibt spannend, ob sich der Bitcoin-Kurs wieder erholen kann und ob diese Strategie letztlich erfolgreich sein wird.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



