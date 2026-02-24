    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsABOUT YOU Holding AktievorwärtsNachrichten zu ABOUT YOU Holding
    Benjamin Otto übernimmt Verantwortung für Otto Group

    Für Sie zusammengefasst
    • Benjamin Otto übernimmt im März die OttoGroup
    • Folgt Vater Michael Otto; er bleibt Ehrenvors.
    • Gründer AboutYou; Ehefrau Janina künftig im AR
    HAMBURG (dpa-AFX) - Wie vor nahezu zwei Jahren angekündigt worden ist, übernimmt der Unternehmer Benjamin Otto zum März die Verantwortung für den Handelskonzern Otto Group. Er wird Vorsitzender des Stiftungs- und Gesellschafterrats und hat damit künftig die strategische Führung über den Konzern inne. Das teilte das Hamburger Unternehmen mit. Die Stiftung ist Mehrheitseigentümerin der Otto Group. Zunächst hatten Medien berichtet.

    Der 50-jährige gebürtige Hamburger übernimmt die Vorsitze von seinem Vater Michael Otto. Der 82-jährige Michael Otto war mehr als 55 Jahre verantwortlich im Unternehmen tätig und baute den Versandhandel zu einem internationalen Konzern aus. Er bleibt Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats. Nach Ankündigung will sich der Ehrenbürger Hamburgs verstärkt Stiftungsaktivitäten widmen.

    Benjamin Otto absolvierte eine Ausbildung als Bankkaufmann. Er studierte International Business in London. Anschließend war er als Gründer tätig. Unter anderem baute er den Onlinemodehandel About You mit auf, der mittlerweile vom Wettbewerber Zalando gekauft worden ist. Dem Stiftungs- und Gesellschafterrat gehört er seit mehr als zehn Jahren an.

    Benjamin Ottos Frau Janina Lin Otto wird künftig dem Aufsichtsrat der Otto Group angehören, wie der Konzern weiter mitteilte./lkm/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 20,13 auf Tradegate (24. Februar 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um -3,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 5,31 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von +53,77 %/+78,57 % bedeutet.




