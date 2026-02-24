WARBURG RESEARCH stuft Hamborner Reit auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hamborner Reit nach strategischen Aussagen und einem Ausblick auf 2026 mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Buy" belassen. Die strategischen Ankündigungen seien keine große Überraschung gewesen, schrieb Philipp Kaiser am Dienstag. Der Vermieter von Gewerbeflächen dürfte sich in Zukunft verstärkt auf den klassischen Einzelhandel konzentrieren. Die Prognosen für das laufende Jahr seien schwach ausgefallen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 09:20 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hamborner REIT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,97 % und einem Kurs von 4,48EUR auf Tradegate (24. Februar 2026, 10:53 Uhr) gehandelt.



