International Investment Forum (IIF) / 18. International Investment ...

18. International Investment Forum (IIF) bündelt Zukunftsthemen - von Rohstoffen über Dekarbonisierung bis hin zu digitalen Assets Hannover (ots) - Am 25. Februar 2026 findet das International Investment Forum (IIF) zum 18. Mal statt. Die digitale Investorenkonferenz bringt Unternehmen aus aller Welt mit Investoren, Analysten und Medienvertretern zusammen. Die thematischen Schwerpunkte reichen von kritischen Rohstoffen und nachhaltiger Energie über digitale Geschäftsmodelle und Tokenisierung bis hin zu Biotechnologie und innovativen Industrielösungen.

Mit Almonty Industries, Power Metallic Mines, Formation Metals, Globex Mining Enterprises, Silver Viper Minerals und Desert Gold Ventures präsentieren sich Rohstoffunternehmen, die Metalle für Industrie, Energiewende und Hightech liefern. Vor dem Hintergrund steigender Nachfrage nach kritischen Mineralien und geopolitischer Diversifizierung der Lieferketten bieten die Referenten Einblicke in Projekte und Strategien aus erster Hand.



Dekarbonisierung, Energieinnovation und neue Technologien

Mit AHT Syngas Technology und dynaCERT stehen Unternehmen im Programm, die Lösungen für Emissionsreduktion, alternative Energiegewinnung und industrielle Effizienz entwickeln. Ob dezentrale Syngas-Anlagen oder wasserstoffbasierte Nachrüstsysteme für Diesel-Flotten - die präsentierten Ansätze adressieren zentrale Herausforderungen der globalen Klimastrategie.

Digitale Geschäftsmodelle und Kapitalmarkt-Infrastruktur

Mit Aspermont, Verve Group, tick Trading Software und FINEXITY spiegelt das IIF die fortschreitende Digitalisierung der Kapitalmärkte wider. Datengetriebene Geschäftsmodelle, Programmatic Advertising, spezialisierte Handelsinfrastruktur und die Tokenisierung von Vermögenswerten stehen exemplarisch für neue Wachstumsfelder im Finanzmarktumfeld.



Biotechnologie und nachhaltige Innovation



Mit Marinomed und MustGrow Biologics sind zudem Unternehmen vertreten, die in den Bereichen Biopharma und nachhaltige Agrartechnologie aktiv sind. Gesundheit, Nachhaltigkeit und technologische Innovation greifen hier unmittelbar ineinander.



"Die Themen unserer Februar-Ausgabe reichen von strategischen Rohstoffen über Energie- und Klimainnovationen bis hin zu digitalen Kapitalmarktmodellen. Das IIF bildet damit zentrale wirtschaftliche Transformationsfelder ab und liefert allen Interessierten wertvolle Einblicke", erklärt Mario Hose, Geschäftsführer des Co-Veranstalters Apaton Finance GmbH.



Manuel Hölzle, CEO des Co-Veranstalters GBC AG, ergänzt: "Wir bringen Unternehmen zusammen, die an entscheidenden Schnittstellen der globalen Transformation arbeiten. Der direkte Dialog zwischen Management und Investoren macht das IIF zu einer effizienten Plattform für Kapitalmarktkommunikation. Auch Pressevertreter bekommen beim IIF Einblicke in spannende Themenfelder."

Unternehmensvertreter präsentieren jeweils in 30-minütigen Slots und beantworten Fragen. Durch das Programm führen Moderatorinnen und Analysten der Veranstalter.

Über IIF - International Investment Forum



Das IIF - International Investment Forum findet am 25. Februar 2026 statt. Unternehmen und ihre Vorstände oder Top-Manager präsentieren und stellen sich den Fragen von Investoren über Zoom. Beginn ist um 09:55 Uhr (CET). Das Event wird aus Deutschland als Kooperationsprojekt zwischen Apaton Finance GmbH und GBC AG organisiert.



