FedEx fordert Milliarden von den USA zurück

Der Rückforderungsprozess ist jedoch noch nicht abgeschlossen, da er von einem untergeordneten Gericht weiter bearbeitet werden muss, was den Prozess komplizierter macht.

FedEx hat am Montag eine Klage beim US-Gericht für internationalen Handel eingereicht, um eine Rückerstattung der von US-Präsident Donald Trump verhängten Notfallzölle zu erreichen. Das Urteil des Obersten Gerichtshofs vom Freitag hat große Auswirkungen. Laut Ökonomen des Penn-Wharton-Budgetmodells könnten mehr als 175 Milliarden US-Dollar an US-Zöllen zurückerstattet werden.

"Die Kläger fordern von den Beklagten die vollständige Rückerstattung aller IEEPA-Zölle, die die Kläger an die Vereinigten Staaten gezahlt haben", heißt es in der Klage von FedEx, die sich auf die Zölle bezieht, die Trump unter dem International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) verhängt hatte. FedEx und sein Logistikbereich waren als Importeure von Waren betroffen, die diesen Zöllen unterlagen. Das Unternehmen gab jedoch keinen Betrag an, den es zurückfordern möchte.

Ron Ciotti, Partner bei der Anwaltskanzlei Hinckley Allen, die Bauunternehmen vertritt, sagte, dass Importeure und Lieferanten die besten Chancen auf eine Rückerstattung der Zölle hätten, da ihre Unterlagen in der Regel Zolldokumente oder Rechnungen mit einer detaillierten Aufschlüsselung der Zollkosten enthalten. "Wenn Ihr Vertrag eine Zolleskalationsklausel oder eine Preisanpassungsklausel aufgrund der Zölle enthielt, könnten Sie eine Rückerstattung erhalten", zitiert ihn Reuters weiter.

Gavin Newsom, Gouverneur von Kalifornien und möglicher Präsidentschaftskandidat der Demokraten für 2028, forderte unterdessen, dass Amerikaner, die von den Zöllen betroffen waren, Rückerstattungen erhalten sollten.

An der Börse läuft es derzeit für den Versandriesen rund: Um die 30 Prozent steigerte sich die Aktie in den vergangenen vier Wochen.

Autor: sbh-Redaktion/neb

Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 325,1EUR auf Tradegate (24. Februar 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.





