    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFedex AktievorwärtsNachrichten zu Fedex

    US-Zölle illegal

    181 Aufrufe 181 0 Kommentare 0 Kommentare

    FedEx fordert Milliarden von den USA zurück

    FedEx hat eine Klage eingereicht, um Milliarden von US-Zöllen zurückzufordern, nachdem der Oberste Gerichtshof Trumps Zölle für rechtswidrig erklärte. Was bedeutet das für Unternehmen und Verbraucher?

    US-Zölle illegal - FedEx fordert Milliarden von den USA zurück
    Foto: Kevin Wolf - FR33460 AP

    FedEx hat am Montag eine Klage beim US-Gericht für internationalen Handel eingereicht, um eine Rückerstattung der von US-Präsident Donald Trump verhängten Notfallzölle zu erreichen. Das Urteil des Obersten Gerichtshofs vom Freitag hat große Auswirkungen. Laut Ökonomen des Penn-Wharton-Budgetmodells könnten mehr als 175 Milliarden US-Dollar an US-Zöllen zurückerstattet werden.

    Der Rückforderungsprozess ist jedoch noch nicht abgeschlossen, da er von einem untergeordneten Gericht weiter bearbeitet werden muss, was den Prozess komplizierter macht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Fedex Corporation!
    Long
    353,70€
    Basispreis
    2,82
    Ask
    × 11,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    417,20€
    Basispreis
    3,07
    Ask
    × 10,49
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Die Kläger fordern von den Beklagten die vollständige Rückerstattung aller IEEPA-Zölle, die die Kläger an die Vereinigten Staaten gezahlt haben", heißt es in der Klage von FedEx, die sich auf die Zölle bezieht, die Trump unter dem International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) verhängt hatte. FedEx und sein Logistikbereich waren als Importeure von Waren betroffen, die diesen Zöllen unterlagen. Das Unternehmen gab jedoch keinen Betrag an, den es zurückfordern möchte.

    Ron Ciotti, Partner bei der Anwaltskanzlei Hinckley Allen, die Bauunternehmen vertritt, sagte, dass Importeure und Lieferanten die besten Chancen auf eine Rückerstattung der Zölle hätten, da ihre Unterlagen in der Regel Zolldokumente oder Rechnungen mit einer detaillierten Aufschlüsselung der Zollkosten enthalten. "Wenn Ihr Vertrag eine Zolleskalationsklausel oder eine Preisanpassungsklausel aufgrund der Zölle enthielt, könnten Sie eine Rückerstattung erhalten", zitiert ihn Reuters weiter.

    Gavin Newsom, Gouverneur von Kalifornien und möglicher Präsidentschaftskandidat der Demokraten für 2028, forderte unterdessen, dass Amerikaner, die von den Zöllen betroffen waren, Rückerstattungen erhalten sollten.

    An der Börse läuft es derzeit für den Versandriesen rund: Um die 30 Prozent steigerte sich die Aktie in den vergangenen vier Wochen.

    Fedex

    -0,12 %
    +2,92 %
    +28,12 %
    +39,33 %
    +34,30 %
    +69,51 %
    +56,22 %
    +170,02 %
    +1.568,89 %
    ISIN:US31428X1063WKN:912029

    Autor: sbh-Redaktion/neb

    Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 325,1EUR auf Tradegate (24. Februar 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    US-Zölle illegal FedEx fordert Milliarden von den USA zurück FedEx hat eine Klage eingereicht, um Milliarden von US-Zöllen zurückzufordern, nachdem der Oberste Gerichtshof Trumps Zölle für rechtswidrig erklärte. Was bedeutet das für Unternehmen und Verbraucher?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     