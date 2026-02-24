MTU Aero Engines Aktie gerät unter starken Druck. Jetzt kaufen? 24.02.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die MTU Aero Engines Aktie. Mit einer Performance von -6,39 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der MTU Aero Engines Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,10 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,39 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

MTU Aero Engines ist ein führender Anbieter von Triebwerkslösungen, spezialisiert auf Entwicklung, Fertigung und Wartung von Flugzeugtriebwerken. Als einer der größten Triebwerkshersteller weltweit, konkurriert MTU mit Rolls-Royce, GE und Pratt & Whitney. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind innovative Technologien und starke Partnerschaften.

Obwohl die MTU Aero Engines Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +13,69 %.

Allein seit letzter Woche ist die MTU Aero Engines Aktie damit um -5,99 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,52 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei MTU Aero Engines auf +12,31 %.

MTU Aero Engines Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,99 % 1 Monat +5,52 % 3 Monate +13,69 % 1 Jahr +29,36 %

Informationen zur MTU Aero Engines Aktie

Es gibt 54 Mio. MTU Aero Engines Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,90 Mrd. € wert.

Die starke Nachfrage nach Turbinen, Ersatzteilen und Wartung hält den Münchner Triebwerksbauer MTU auf Wachstumskurs. So soll der Umsatz im Tagesgeschäft 2026 weiter steigen, der operative Gewinn dürfte jedoch allenfalls leicht zulegen. Für 2025 …

Nach einem schwachen Wochenauftakt ist der Dax am Dienstag weiter unter die Marke von 25.000 Punkten abgerutscht. Eine Stunde nach Handelsbeginn verlor der deutsche Leitindex 0,33 Prozent auf 24.911 Punkte. Für den MDax , der die mittelgroßen …

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 370 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse für 2025 hätten weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Sam Burgess am Dienstag nach den …

So schlagen sich die Wettbewerber von MTU Aero Engines

Rolls-Royce Holdings, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,29 %. RTX Corporation Reg Shs notiert im Plus, mit +0,36 %.

MTU Aero Engines Aktie jetzt kaufen?

Ob die MTU Aero Engines Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MTU Aero Engines Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.