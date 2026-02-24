JEFFERIES stuft DHL Group auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group vor Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Disziplin bei den Kosten sei für den Logistikdienstleister von zentraler Bedeutung, schrieb Michael Aspinall am Dienstag in seinem Ausblick. Für Unterstützung sorgten gegenwärtig zaghafte Hinweise auf eine konjunkturelle Erholung./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 04:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 04:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 49,18EUR auf Tradegate (24. Februar 2026, 11:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Aspinall

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

