    SFC Energy sehr fest - Gewinnausblick überrascht positiv

    Für Sie zusammengefasst
    • SFC-Aktie +4,7% dank Ausblick, SDax vorne plus
    • Warburg: EBITDA 2026 20–24M, über 19M-Erwart. stark
    • Q4-Umsatz verfehlt, Auftragseingang erholt; Fokus!
    Foto: SFC Energy AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von SFC Energy sind am Dienstag dank des Ausblicks unter den größten Gewinnern im Nebenwerteindex SDax . Zuletzt wurden sie mit 13,46 Euro noch 4,7 Prozent höher gehandelt.

    Analyst Malte Schaumann von Warburg Research hob die für 2026 gesteckte Zielspanne des Brennstoffzellenspezialisten für das operative Ergebnis (Ebitda) hervor. Diese liege mit 20 bis 24 Millionen Euro selbst am unteren Ende noch über seiner auf 19 Millionen bezifferten Erwartung. Der Experte erwähnte dabei, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr die Ziele erreicht habe.

    Verlangsamte Auftragseingänge im Laufe des Jahres haben allerdings laut Schaumann zu dem Manko geführt, dass der Umsatz im vierten Quartal die Erwartungen nicht ganz erreicht habe. Unternehmenschef Peter Podesser sagte jedoch, dass der Auftragseingang auf Verbesserungskurs sei.

    Helfen soll dabei der Umbau des Geschäfts hin zu Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen im öffentlichen und zivilen Bereich. Das ist ein Punkt, der bei Anlegern anderer Unternehmen zuletzt schon für Fantasie gesorgt hatte.

    Das Jahr 2026 verläuft bislang wechselhaft für SFC, doch durch die jüngsten Gewinne können die Papiere nun wieder eine klar positive Bilanz im laufenden Jahr von zehn Prozent aufweisen - nach einem schwachen, von Schwankungen geprägten Vorjahr. 2025 konnten die Titel im März mit 28,35 Euro eine Bestmarke seit 2007 erreichen, bevor sie im November mit 11,32 Euro auf einem Tief seit 2020 gestanden hatten./tih/ajx/jha/

    ISIN:DE0007568578WKN:756857

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SFC Energy Aktie

    Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 17.914 auf Ariva Indikation (24. Februar 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SFC Energy Aktie um +4,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von SFC Energy bezifferte sich zuletzt auf 244,04 Mio..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von +13,80 %/+49,36 % bedeutet.




