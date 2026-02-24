AKTIE IM FOKUS
SFC Energy sehr fest - Gewinnausblick überrascht positiv
- SFC-Aktie +4,7% dank Ausblick, SDax vorne plus
- Warburg: EBITDA 2026 20–24M, über 19M-Erwart. stark
- Q4-Umsatz verfehlt, Auftragseingang erholt; Fokus!
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von SFC Energy sind am Dienstag dank des Ausblicks unter den größten Gewinnern im Nebenwerteindex SDax . Zuletzt wurden sie mit 13,46 Euro noch 4,7 Prozent höher gehandelt.
Analyst Malte Schaumann von Warburg Research hob die für 2026 gesteckte Zielspanne des Brennstoffzellenspezialisten für das operative Ergebnis (Ebitda) hervor. Diese liege mit 20 bis 24 Millionen Euro selbst am unteren Ende noch über seiner auf 19 Millionen bezifferten Erwartung. Der Experte erwähnte dabei, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr die Ziele erreicht habe.
Verlangsamte Auftragseingänge im Laufe des Jahres haben allerdings laut Schaumann zu dem Manko geführt, dass der Umsatz im vierten Quartal die Erwartungen nicht ganz erreicht habe. Unternehmenschef Peter Podesser sagte jedoch, dass der Auftragseingang auf Verbesserungskurs sei.
Helfen soll dabei der Umbau des Geschäfts hin zu Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen im öffentlichen und zivilen Bereich. Das ist ein Punkt, der bei Anlegern anderer Unternehmen zuletzt schon für Fantasie gesorgt hatte.
Das Jahr 2026 verläuft bislang wechselhaft für SFC, doch durch die jüngsten Gewinne können die Papiere nun wieder eine klar positive Bilanz im laufenden Jahr von zehn Prozent aufweisen - nach einem schwachen, von Schwankungen geprägten Vorjahr. 2025 konnten die Titel im März mit 28,35 Euro eine Bestmarke seit 2007 erreichen, bevor sie im November mit 11,32 Euro auf einem Tief seit 2020 gestanden hatten./tih/ajx/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SFC Energy Aktie
Die SFC Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 17.914 auf Ariva Indikation (24. Februar 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SFC Energy Aktie um +4,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,96 %.
Die Marktkapitalisierung von SFC Energy bezifferte sich zuletzt auf 244,04 Mio..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von +13,80 %/+49,36 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SFC Energy - 756857 - DE0007568578
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SFC Energy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Q4 2025 mit EUR 40,6 Mio. Umsatz markiert Rückkehr zum Wachstum – positives Momentum für 2026
Umsatzerlöse 2025 bei TEUR 143.274 (2024: TEUR 144.754), zu rund 50 % in den Märkten Verteidigung, öffentliche und zivile Sicherheit
Bereinigtes EBITDA bei TEUR 16.653, bereinigte EBITDA-Marge 11,6 %; bereinigtes EBIT TEUR 8.914, bereinigte EBIT-Marge 6,2 %
Power Management-Plattform für tragbare Lasersysteme zur Drohnenabwehr sowie EFOY Pro Shelter als „arktische“ Energieversorgungslösung im Verteidigungsbereich mit OEM-Kunden erfolgreich etabliert
Internationalisierung weiter vorangetrieben: Aufbau Produktion in den USA, Etablierung eines profitablen H2-Brennstoffzellengeschäft in Dänemark sowie Skalierung des Geschäfts in Südostasien
Prognose 2026: Umsatzwachstum auf EUR 150,0 Mio. bis EUR 160,0 Mio., getrieben durch deutliche Steigerung des Umsatzanteils von Sicherheits- und Verteidigungskunden, überproportionale Steigerung des EBITDA bereinigt auf EUR 20,0 Mio. bis EUR 24,0 Mio. und des EBIT bereinigt auf EUR 11,0 Mio. bis EUR 15,0 Mio.
Brunnthal/München, Deutschland, 24. Februar 2026 – Die SFC Energy AG („SFC“, F3C:DE, ISIN: DE0007568578),
Tagesanalyse auf Grundlage 1T-Chart :
Kurzfristig Erholung vom Tief bei ca. 12,60EUR bis an die 13,80–14,00EUR-Zone. Mittelfristig weiterhin Range zwischen 12,60EUR und 14,70EUR mit abnehmender Volatilität. Über 14,70EUR würde sich das Bild deutlich aufhellen.
Struktur (BOS/MSS)
Bearishes MSS unter 14,20EUR mit Abverkauf bis 12,60EUR. Aktuell bullischer Versuch eines BOS über 13,80EUR (Range-Mitte). Bestätigt bullisch erst bei stabilem 4H-/Tagesschluss über 14,00EUR und anschließendem Higher Low.
13,00–13,20EUR (kurzfristige HL-Zone)
12,60–12,80EUR (Range-Tief)
11,80EUR (größere Unterstützung)
Supply:
13,80–14,00EUR (Range-Mitte / Reclaim-Level)
14,70EUR (Range-High)
15,50–16,00EUR (Expansion)
Entry: 13,80–14,00EUR bei 4H-Schluss über 14,00EUR, Rücklauf in 13,70–13,90EUR, Bestätigung → Long
Tagesfazit: Solange 12,60EUR hält, bleibt das Bild konstruktiv innerhalb der Range. Über 14,00EUR steigt die Wahrscheinlichkeit für einen Lauf in Richtung 14,70EUR und darüber.
Chart:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/26041/board/20260211114713-007b6c1fd9c24a9b745fa4a59147949089a2af589656b86ca.png
# Dies ist nur informeller Natur, keine Anlageberatung #
Freihandelsabkommen zwischen EU und Indien steht
Das dürfte auch den 40 Millionen Auftrag aus Indien beflügeln