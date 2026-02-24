FlatexDEGIRO – defensiver Einstieg nach Quartalszahlen

Der Onlinebroker flatexDEGIRO (DE000FTG1111) bietet Anlegern über die drei Brokerage-Plattformen flatex, DEGIRO und ViTrade über 3 Mio. Kunden in 16 Ländern Europas Zugang zu mehr als 50 Börsenplätzen, verwahrt über 90 Mrd. Euro in Vermögenswerten und wickelt jährlich über 60 Mio. Transaktionen ab. Dank lebhafter Handelsaktivitäten konnten Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert werden: Nach den am 18.2. vorgelegten vorläufigen Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2025 kletterte der Konzernumsatz auf rund 560 Millionen Euro und übertraf damit die eigene Zielspanne von 530 bis 550 Mio. Euro (Umsatz 2024: 480 Mio. Euro). Das Konzernergebnis stieg auf etwa 160 Mio. Euro nach 112 Mio. Euro (2024) und erreichte damit den oberen Rand der Prognose. An dem Erfolg sollen auch die Aktionäre stärker teilhaben: Künftig will das Unternehmen 20 Prozent des Gewinns ausschütten. Für 2025 entspräche das einer Dividende von rund 30 Cent je Aktie.

Sofern die Aktie am 19.6.26 auf oder über dem Cap von 30 Euro notiert, erzielen Anleger mit dem Discount-Zertifikat der DZ Bank (ISIN DE000DU04H00) zum Kaufpreis von 27,50 Euro einen Gewinn von 2,50 Euro oder 28,4 Prozent p.a. Barausgleich in allen Szenarien.

Discount-Strategie mit 15,2 Prozent Puffer (Juni)

Etwas defensiver ist der DZ-Discounter mit Cap bei 28 Euro (DE000DY8EL10): Hier gibt’s zum Preis von 26,25 Euro einen Puffer von 15,2 Prozent und eine Renditechance von 1,75 Euro oder 20,7 Prozent p.a. Sollte die Aktie am 19.6.26 unterhalb des Caps von 28 Euro schließen, erfolgt ein Barausgleich.

Einkommensstrategie mit 9,4 Prozent Kupon p.a. und 19 Prozent Puffer (Dezember)

Die Aktienanleihe der DZ Bank (ISIN DE000DU5VJD0) zahlt einen Kupon von 9,4 Prozent p.a.; durch den Einstieg unter pari beläuft sich die effektive Rendite auf 11,2 Prozent p.a., sofern die Aktie am 18.12.26 zumindest auf Höhe des Basispreises von 25 Euro notiert. Andernfalls erfolgt die Lieferung von 40 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 25 Euro).

ZertifikateReport-Fazit: An der Börse wurde die Aktie aufgrund des konservativen Ausblicks abgestraft; allerdings ist FlatexDEGIRO für konservative Prognosen bekannt. Wer die Gelegenheit zum defensiven Einstieg sucht, könnte zum Zertifikat greifen: Die vergleichsweise hohen Volatilitäten sorgen für komfortable Puffer und interessante Renditen schon im Fall, dass sich die Aktie lediglich seitwärts bewegt.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von FlatexDEGIRO Aktien oder von Anlageprodukten auf FlatexDEGIRO Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de