Nestlé – Discount-Strategien

Nestlé S.A. (CH0038863350) bekommt die Folgen hoher Kosten und schwacher Nachfrage zu spüren. 2025 sank der Gewinn des Konzerns um 17 Prozent auf 9 Mrd. Franken. Vor allem gestiegene Rohstoffpreise drückten die Profitabilität. Immerhin legte das vom Markt stark beachtete organische Umsatzwachstum – bereinigt um Wechselkurse sowie Zu- und Verkäufe – dank Preiserhöhungen um 3,5 Prozent zu. Für das laufende Jahr stellt Nestlé ein organisches Wachstum von rund 3 bis 4 Prozent in Aussicht. Die bereinigte operative Marge von 16,1 Prozent soll sich 2026 verbessern. Die Dividende will der Konzern dennoch leicht auf 3,10 Franken je Aktie anheben. Zudem passt Nestlé seine Governance-Struktur an: Der bisherige Nachhaltigkeitsausschuss wird zum Wissenschafts-, Technologie- und Nachhaltigkeits-Ausschuss erweitert, während der Präsidial- und Corporate-Governance-Ausschuss aufgelöst wird. Wer den defensiven Einstieg in den Lebensmittel-Sektor sucht, könnte sich mit diesen wechselkursgesicherten Discount-Zertifikaten positionieren.

Das wechselkursgesicherte Discount-Zertifikat der SG mit der ISIN DE000SJ9L818 erzielt beim Preis von 75,20 Euro maximale Erträge von 4,80 Euro oder 19 Prozent p.a., sofern die Aktie am 19.6.26 zumindest auf Höhe des Caps von 80 Franken notiert. Barausgleich in allen Szenarien.

Wechselkursgesicherte Discount-Strategie mit 11,2 Prozent Puffer (September)

Mehr Puffer gibt’s mit Laufzeit September und tieferem Cap: Der Discounter mit der ISIN DE000FA5MMB9 bringt beim Preis von 71,15 Euro eine maximale Rendite von 3,85 Euro oder 9,2 Prozent p.a., wenn die Aktie am 18.9.26 auf oder über dem Cap von 75 Franken schließt.

Zinsdifferenz und Volatilität von Euro und Franken sorgen derzeit für günstige Konditionen bei der Wechselkurssicherung: Die währungsgesicherten Zertifikate (Quanto) weisen eine höhere Rendite auf als ihre nicht-gesicherten Pendants. Wer also nicht gerade mit einer starken Aufwertung des Franken rechnet, greift zur Quanto-Variante und fixiert damit die Wechselkursrelation auf 1:1.

ZertifikateReport-Fazit: Die Preismacht rettet Nestlé auch in schwierigem konjunkturellem Umfeld das Umsatzwachstum. Anleger, die davon ausgehen, dass der Lebensmittelgigant die strategische Wende zügig schafft und die Aktie zumindest seitwärts tendiert, kann sich den Discount-Zertifikaten entsprechend positionieren. Der Quanto-Mechanismus eliminiert Chancen und Risiken des Wechselkurses.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Nestlé Aktien oder von Anlageprodukten auf Nestlé Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de