BARCLAYS stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Air France-KLM von 9,90 auf 11 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei zwar besser gewesen als gedacht, schrieb Andrew Lobbenberg am Montagabend. Er bleibt allerdings vorsichtig für alle Netzwerk-Airlines, denn der Optimismus hinsichtlich der Nordatlantik-Routen und des Premium-Tourismus sei überbordend./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 18:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,88 % und einem Kurs von 12,79EUR auf Tradegate (24. Februar 2026, 11:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: AIR FRANCE-KLM

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 11

Kursziel alt: 9,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

