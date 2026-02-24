BARCLAYS stuft ENEL auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Enel von 10 auf 11 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Italiener hätten mit ihrem Kapitalmarkttag die Latte noch höher gelegt, schrieb Peter Crampton am Montagabend./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 17:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,69 % und einem Kurs von 9,849EUR auf Tradegate (24. Februar 2026, 11:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Peter Crampton
Analysiertes Unternehmen: ENEL
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 11
Kursziel alt: 10
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Peter Crampton
Analysiertes Unternehmen: ENEL
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 11
Kursziel alt: 10
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte