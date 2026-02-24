BARCLAYS stuft Wolters Kluwer auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wolters Kluwer mit einem Kursziel von 127,50 Euro auf "Overweight" belassen. Nick Dempsey erwartet 2026 wieder ein recht stabiles Jahr beim Medienkonzern, wie er am Montagabend in seinem Ausblick auf die Jahresbilanz 2025 Ende Februar schrieb./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 18:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 59,68EUR auf Tradegate (24. Februar 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Nick Dempsey

Analysiertes Unternehmen: Wolters Kluwer

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 127,50

Kursziel alt: 127,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 127,50 € , was eine Steigerung von +113,64% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer