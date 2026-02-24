BARCLAYS stuft H&M auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 162 schwedischen Kronen auf "Underweight" belassen. Das erste Geschäftsquartal sei klassischerweise das unbedeutendste für die Schweden, schrieb Matthew Clements am Montagnachmittag in seinem Ausblick auf die Zahlen Ende März. Er rechnet mit einem Umsatzrückgang um 0,5 Prozent und ist damit etwas optimistischer als der Konsens./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 16:47 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 16:49 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 17,34EUR auf Tradegate (24. Februar 2026, 10:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Matthew Clements

Analysiertes Unternehmen: H&M

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 162

Kursziel alt: 162

Währung: SEK

Zeitrahmen: N/A

