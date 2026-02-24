AKTIE IM FOKUS
Indus stabilisieren sich nach soliden Eckdaten
- Vorl. Zahlen: Aktie +1,5% auf 30,50€ YTD +8,2%
- Ziele erfüllt trotz US-Zöllen; Aufträge höher.
- Cashflow>90M Schulden sinken; Empfehlung: Kauf
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die vorläufigen Geschäftszahlen von Indus Holding sind am Dienstag auf ein positives Echo am Aktienmarkt gestoßen. Nach einem verhaltenen Handelsstart gewannen die Aktien des auf Mittelständler spezialisierten Beteiligungsunternehmens zuletzt 1,5 Prozent auf 30,50 Euro.
Damit machten sie einen kleinen Teil der Gewinnmitnahmen, die es in den vergangenen zwei Wochen gab, wieder wett. Davor hatten die Aktien im Februar mit 33,70 Euro ein Vierjahreshoch erreicht. Mit einem Kursplus von 8,2 Prozent haben sie seit Jahresbeginn auch fast doppelt so stark zugelegt wie der Nebenwerte-Index SDax .
Indus bekam zwar im vergangenen Geschäftsjahr die Belastungen durch die US-Zollpolitik zu spüren, erreichte aber die eigenen Ziele. Experte Thomas Wissler vom Analysehaus MWB Research attestierte dem Unternehmen ein solides Schlussquartal, das eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorquartal aufweise und die Erwartungen weitgehend erfüllt habe. Dazu falle der Auftragsbestand höher als ein Jahr zuvor aus und signalisiere für 2026 eine gute Geschäftsentwicklung.
Der für 2025 angepeilte freie Barmittelzufluss liegt laut Wissler außerdem über den angepeilten 90 Millionen Euro. Er untermauere das gute Management des Betriebskapitals. Dank des zu erwartenden weiteren Schuldenabbaus bleibe die finanzielle Flexibilität des Unternehmens intakt. Wissler empfiehlt die Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 35 Euro weiter zum Kauf./gl/tih/jha/
Ich hatte auf dem Eigenkapitalforum diese Woche die Möglichkeit, ein Gespräch mit CFO Weichert zu führen. Dabei wollte ich insbesondere abklopfen, inwiefern das starke Q3 auf Sondereffekten beruht, um die Lage Indus' besser einschätzen zu können.
Unabhängig von Konjunktur und Weltlage hat Indus ja schon ein paar Stärken, die manchmal vergessen werden. Man hat einen guten Ruf bei der Transformation von mittelständischen Unternehmen, für die familiäre Nachfolger fehlen und viel Erfahrung bei günstigen Investionsmöglichkeiten. Der deutsche Mittelstand hat sich schon oft gut auf Wandel und globale Herausforderungen einstellen können und wo findet man noch so eine Fülle von kleineren, flexiblen und global wettbewerbsfähigen Unternehmen in Europa? Okay, Jammern gehört zu unserer Kultur, aber wenn die Schwächen angegangen werden (Infrastrukturprobleme, jahrzehntelanges Totsparen, fehlende Digitalisierung, Bildung, bezahlbarer Wohnraum) hat Deutschland in der Mitte Europas und mit Rechtstaat, halbwegs stabiler Demokratie und guten Kontakten fast zu allen Ländern doch beste Voraussetzungen für eine gute Zukunft. Die Industrie muss bezahlbar auf die Energiewende umgerüstet werden, die Migration so gesteuert werden, dass sie schnelle Integration von Zuwandern ermöglicht und gleichzeitig demographische Probleme und Arbeitskräftemangel beseitigt und von Verkehrsinfrastruktur bis zu Gebäuden aller Art müssen Infrastrukturprobleme effektiv und möglichst günstig beseitigt werden. Schaut man in andere Länder, so bin ich doch ganz froh, hier zu leben. Jede Krise bietet mittelfristig auch Chancen. Wenn der Krieg in der Ukraine endet, haben wir hier Zigtausende mehrsprachige und best ausgebildete Arbeitskräfte bzw. beste Kontakte und Investionsmöglichkeiten für den Wiederaufbau eines künftigen EU-Staates. Währendessen arbeitet die USA an ihrem ökonomischen (und demokratischen) Abstieg und dem Verlust der Weltmachtrolle und China bereitet sich auf einen fatalen Krieg gegen Taiwan vor.
Ist nun auch auf YouTube hochgeladen:
