    Indus stabilisieren sich nach soliden Eckdaten

    Für Sie zusammengefasst
    • Vorl. Zahlen: Aktie +1,5% auf 30,50€ YTD +8,2%
    • Ziele erfüllt trotz US-Zöllen; Aufträge höher.
    • Cashflow>90M Schulden sinken; Empfehlung: Kauf
    AKTIE IM FOKUS - Indus stabilisieren sich nach soliden Eckdaten
    Foto: INDUS Holding AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die vorläufigen Geschäftszahlen von Indus Holding sind am Dienstag auf ein positives Echo am Aktienmarkt gestoßen. Nach einem verhaltenen Handelsstart gewannen die Aktien des auf Mittelständler spezialisierten Beteiligungsunternehmens zuletzt 1,5 Prozent auf 30,50 Euro.

    Damit machten sie einen kleinen Teil der Gewinnmitnahmen, die es in den vergangenen zwei Wochen gab, wieder wett. Davor hatten die Aktien im Februar mit 33,70 Euro ein Vierjahreshoch erreicht. Mit einem Kursplus von 8,2 Prozent haben sie seit Jahresbeginn auch fast doppelt so stark zugelegt wie der Nebenwerte-Index SDax .

    Indus bekam zwar im vergangenen Geschäftsjahr die Belastungen durch die US-Zollpolitik zu spüren, erreichte aber die eigenen Ziele. Experte Thomas Wissler vom Analysehaus MWB Research attestierte dem Unternehmen ein solides Schlussquartal, das eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorquartal aufweise und die Erwartungen weitgehend erfüllt habe. Dazu falle der Auftragsbestand höher als ein Jahr zuvor aus und signalisiere für 2026 eine gute Geschäftsentwicklung.

    Der für 2025 angepeilte freie Barmittelzufluss liegt laut Wissler außerdem über den angepeilten 90 Millionen Euro. Er untermauere das gute Management des Betriebskapitals. Dank des zu erwartenden weiteren Schuldenabbaus bleibe die finanzielle Flexibilität des Unternehmens intakt. Wissler empfiehlt die Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 35 Euro weiter zum Kauf./gl/tih/jha/

    ISIN:DE0006200108WKN:620010

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur INDUS Holding Aktie

    Die INDUS Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 30,55 auf Tradegate (24. Februar 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der INDUS Holding Aktie um -1,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von INDUS Holding bezifferte sich zuletzt auf 828,38 Mio..

    INDUS Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9700 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +10,39 %/+26,62 % bedeutet.




