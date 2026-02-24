    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTata Consultancy Services AktievorwärtsNachrichten zu Tata Consultancy Services

    315 Milliarden US-Dollar

    Indiens Tech-Sektor wächst – doch die Krise lauert

    Der indische Technologiesektor wächst weiter kräftig. Doch an den Märkten zeigt sich zum Teil ein anderes Bild: Kann das Wachstum halten?

    Indiens Tech-Sektor wächst – doch die Krise lauert
    Foto: Hindustan Times - Sipa USA

    Der indische Technologiesektor wird im laufenden Geschäftsjahr voraussichtlich um 6,1 Prozent auf 315 Milliarden US-Dollar wachsen, wobei das Wachstum vor allem durch KI-Dienstleistungen und das Geschäft in globalen Kapazitätszentren vorangetrieben wird, wie der Branchenverband Nasscom am Dienstag mitteilte. Der Umsatz des Sektors wurde für das letzte Geschäftsjahr von Nasscom von 283 Milliarden US-Dollar auf 297 Milliarden US-Dollar nach oben korrigiert.

    Die Prognose kommt zu einer Zeit, in der die IT- und Software-Dienstleistungsbranche mit schwacher Nachfrage und der Bedrohung durch fortschrittliche KI-Tools zu kämpfen hat. Ein Ausverkauf indischer IT-Aktien Anfang dieses Monats vernichtete laut Reuters rund 44 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung.

    Trotz dieser Herausforderungen haben führende indische IT-Dienstleister wie Tata Consultancy Services, Infosys und HCLTech aufgrund starker Auftragseingänge und der Rückkehr zu diskretionären Ausgaben für das Geschäftsjahr 2027 eine bessere Nachfrage signalisiert.

    Der Technologiesektor wird in diesem Jahr voraussichtlich netto 135.000 neue Arbeitsplätze schaffen, was die Gesamtzahl der Beschäftigten im Jahr 2026 auf 5,95 Millionen ansteigen lassen dürfte, so Nasscom. Im Geschäftsjahr 2025 lag die Zahl der Beschäftigten bei 5,8 Millionen, nachdem sie im Jahr zuvor bei 5,67 Millionen lag.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



    Verfasst von Nicolas Ebert
    Der indische Technologiesektor wächst weiter kräftig. Doch an den Märkten zeigt sich zum Teil ein anderes Bild: Kann das Wachstum halten?
