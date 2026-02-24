Indiens Tech-Sektor wächst – doch die Krise lauert

Der indische Technologiesektor wird im laufenden Geschäftsjahr voraussichtlich um 6,1 Prozent auf 315 Milliarden US-Dollar wachsen, wobei das Wachstum vor allem durch KI-Dienstleistungen und das Geschäft in globalen Kapazitätszentren vorangetrieben wird, wie der Branchenverband Nasscom am Dienstag mitteilte. Der Umsatz des Sektors wurde für das letzte Geschäftsjahr von Nasscom von 283 Milliarden US-Dollar auf 297 Milliarden US-Dollar nach oben korrigiert.

Die Prognose kommt zu einer Zeit, in der die IT- und Software-Dienstleistungsbranche mit schwacher Nachfrage und der Bedrohung durch fortschrittliche KI-Tools zu kämpfen hat. Ein Ausverkauf indischer IT-Aktien Anfang dieses Monats vernichtete laut Reuters rund 44 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung.