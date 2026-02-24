GOLDMAN SACHS stuft NOVO NORDISK auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novo Nordisk nach aktuellen UBT251-Studiendaten aus China mit einem Kursziel von 400 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. UBT251 sei Retatrutid von Eli Lilly in der Gewichtsreduktion wohl leicht überlegen und damit wettbewerbsfähig, schrieb James Quigley am Dienstag. Zeitlich sei UBT251 aber Jahre im Hintertreffen./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 09:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,48 % und einem Kurs von 32,56EUR auf Tradegate (24. Februar 2026, 11:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: James Quigley
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 400
Kursziel alt: 400
Währung: DKK
Zeitrahmen: 12m
