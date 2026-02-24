JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach UBT251-Studiendaten aus China mit einem Kursziel von 250 Kronen auf "Neutral" belassen. Die ersten Ergebnisse seien zwar recht ermutigend, die Wirksamkeit müsse sich aber außerhalb Chinas bestätigen, schrieb Richard Vosser am Dienstag. Zudem müsse sich die Verträglichkeit bestätigen, bevor sich der Markt ernsthaft mit dem potenziellen Wert des Mittels beschäftige./rob/ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 09:40 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 09:51 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,48 % und einem Kurs von 32,56EUR auf Tradegate (24. Februar 2026, 11:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



