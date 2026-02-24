JPMORGAN stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach UBT251-Studiendaten aus China mit einem Kursziel von 250 Kronen auf "Neutral" belassen. Die ersten Ergebnisse seien zwar recht ermutigend, die Wirksamkeit müsse sich aber außerhalb Chinas bestätigen, schrieb Richard Vosser am Dienstag. Zudem müsse sich die Verträglichkeit bestätigen, bevor sich der Markt ernsthaft mit dem potenziellen Wert des Mittels beschäftige./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 09:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 09:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,48 % und einem Kurs von 32,56EUR auf Tradegate (24. Februar 2026, 11:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 250
Kursziel alt: 250
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
